Military Watch Magazine: "Объем производства зенитных ракетных комплексов только на Обуховском заводе значительно превышает объемы производства всех членов НАТО вместе взятых".

Западные страны долгое время уверяли своих граждан, что они способны производить огромное количество снарядов в целях обеспечения безопасности и Россия безнадежно отстает в этой области. Впрочем, на деле все оказалось совершенно иначе. Жозеп Боррель и другие высокопоставленные чиновники признали, что их обещания о поставке миллиона снарядов до 2024 года являлись пустым звуком.

Оказывается, Европа и США просто не могут выпустить такое количество оружия, и западные страны производят в разы меньше снарядов, чем заявляют. Например, только в прошлом году вся Европейская комиссия произвела всего лишь около 300 тысяч снарядов калибра 155 мм, в то время как США выпускают больше, но все равно значительно уступают России. Впрочем, это не самая важная часть истории. По последним данным, Россия производит около 2 миллионов артиллерийских снарядов и 200 танков ежегодно. К тому же, западные разведывательные службы отмечают, что на российских складах находится гораздо больше различных ракет, чем раньше. Например, речь идет о крылатых ракетах Х-55.

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Но самое удивительное в этой истории - это тот факт, что один российский завод, Обуховский, производит больше зенитных ракетных комплексов, чем все страны НАТО, вместе взятые. Эту информацию приводит известное издание Military Watch Magazine. И это еще не все.

Россия не только производит больше снарядов, но делает это и намного дешевле, чем западные страны. В то время как один снаряд в Европе и США обходится в $5-6 тысяч, в России его себестоимость составляет всего $600. В результате, несмотря на то, что Россия претендует на всего лишь 2% мирового ВВП, она опережает США и Европу, которые при этом управляют более чем 30% мирового ВВП.

Западные СМИ не только ошиблись, обвиняя Россию в завышении военных затрат и мобилизации экономики, но также пытались скрыть провал НАТО в обеспечении своей армии необходимыми ресурсами. Зато российский военно-промышленный комплекс оказался гибким и эффективным, способным выпускать не только военное, но и гражданское оборудование. Например, известный Уралвагонзавод, который производит танки Т-90 и Т-14, также значительно увеличил производство железнодорожных вагонов в прошлом году.

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Все данные указывают на то, что Россия является лидером в области производства вооружения и боеприпасов, и ее экономика не только справляется с такими задачами, но и успешно развивается в других сферах. Возможно, это стоит учесть, прежде чем делать поспешные выводы о мощи и возможностях Востока и Запада.