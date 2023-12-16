Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В Европе рассказали об объемах военного производства в России и на Западе
Military Watch Magazine: "Объем производства зенитных ракетных комплексов только на Обуховском заводе значительно превышает объемы производства всех членов НАТО вместе взятых".

реклама

Западные страны долгое время уверяли своих граждан, что они способны производить огромное количество снарядов в целях обеспечения безопасности и Россия безнадежно отстает в этой области. Впрочем, на деле все оказалось совершенно иначе. Жозеп Боррель и другие высокопоставленные чиновники признали, что их обещания о поставке миллиона снарядов до 2024 года являлись пустым звуком.

Оказывается, Европа и США просто не могут выпустить такое количество оружия, и западные страны производят в разы меньше снарядов, чем заявляют. Например, только в прошлом году вся Европейская комиссия произвела всего лишь около 300 тысяч снарядов калибра 155 мм, в то время как США выпускают больше, но все равно значительно уступают России. Впрочем, это не самая важная часть истории.По последним данным, Россия производит около 2 миллионов артиллерийских снарядов и 200 танков ежегодно. К тому же, западные разведывательные службы отмечают, что на российских складах находится гораздо больше различных ракет, чем раньше. Например, речь идет о крылатых ракетах Х-55.

реклама

Но самое удивительное в этой истории - это тот факт, что один российский завод, Обуховский, производит больше зенитных ракетных комплексов, чем все страны НАТО, вместе взятые. Эту информацию приводит известное издание Military Watch Magazine. И это еще не все.

Россия не только производит больше снарядов, но делает это и намного дешевле, чем западные страны. В то время как один снаряд в Европе и США обходится в $5-6 тысяч, в России его себестоимость составляет всего $600. В результате, несмотря на то, что Россия претендует на всего лишь 2% мирового ВВП, она опережает США и Европу, которые при этом управляют более чем 30% мирового ВВП.

Западные СМИ не только ошиблись, обвиняя Россию в завышении военных затрат и мобилизации экономики, но также пытались скрыть провал НАТО в обеспечении своей армии необходимыми ресурсами. Зато российский военно-промышленный комплекс оказался гибким и эффективным, способным выпускать не только военное, но и гражданское оборудование. Например, известный Уралвагонзавод, который производит танки Т-90 и Т-14, также значительно увеличил производство железнодорожных вагонов в прошлом году.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Все данные указывают на то, что Россия является лидером в области производства вооружения и боеприпасов, и ее экономика не только справляется с такими задачами, но и успешно развивается в других сферах. Возможно, это стоит учесть, прежде чем делать поспешные выводы о мощи и возможностях Востока и Запада.

#новости #сша #нато #европа #производство #military watch magazine #впк россии #впк сша #впк европы #снаряды 155мм
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Газпром» построит СПГ-завод в Беларуси
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
90
Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
20
Три мировые державы приступают к разработке истребителя шестого поколения
4
Россия создает новую отрасль промышленности с инвестициями в 1,5 трлн рублей
6
Что будет делать Европа без российского газа: планы по производству метана
3
Российские подразделения практически ликвидировали морпехов ВСУ, высадившихся на левом берегу Днепра
5
Опубликован список из 117 мобильных устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат прошивку HyperOS
2
Атмосфера Марса раздулась, как воздушный шар, когда прекратился солнечный ветер
2
Спутниковый интернет Илона Маска скоро может стать доступен на смартфонах
+
Intel выпустила драйверы с поддержкой графики Core Ultra и улучшениями для Battlefield 1
+
MSI представила первую за долгое время видеокарту в серии Cyclone
+
Эксперт: модернизированный вертолёт Ка-52М оснащается вооружением с «фантастическими» параметрами
+
Изобретатель MP3 обещает представить звук, превосходящий Dolby Atmos, для наушников
11
В России построят 7 новых атомных электростанций
2
GeForce RTX 4070 Ti SUPER выйдет 24 января и получит 16 ГБ памяти GDDR6X — 7900 XT больше не нужна
10
В Румынии обнаружили обломки российского дрона-камикадзе
8
«Вояджер-1» посылает непонятный набор данных на Землю
+
В США приговорили к тюремному заключению агента ФБР, работавшего на российского олигарха Дерипаску
+
Доходность видеокарты Nvidia RTX 4090 в моменте достигала $24 США
5
В криптосообществе обсуждают риск атаки 51% для биткоина
+

Популярные статьи

Считаем стратегические бомбардировщики США вместе с зарубежными экспертами
6
Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming
9
О стоимости ремонта туалетов на авианосцах США
1
Рассматриваем оптоволокно под китайским микроскопом
6
"Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах": история, как Белоснежка своим пением змей усыпила
6
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
64
Япония включается в мировую гонку по производству микросхем
+
Календарь выхода игр на декабрь 2023 и начала 2024 года
+
В Саудовской Аравии возведут комплекс футуристических высококлассных бутик-отелей
2
Во Вселенной было два Больших взрыва: Выдвинута новая гипотеза происхождения тёмной материи
11

Сейчас обсуждают

samoyla_yt
18:17
Маски-шоу)
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Vito Vago
18:17
"SUPER" не значит хорошая.
Стали известны даты продаж видеокарт RTX 4000 SUPER
Vito Vago
18:15
Где ты видел за 1000 евро (примерно) для "Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT". Травкой поделись... *В свой ПК, в своё примерно вложено 2500-3000 евро, я ...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
Дмитрий
18:07
Теперь понятно почему она стоила 100-130 тысяч в какое то время игор то там не было вообще ахаах покупать ее ради игр.
На eBay появились майнерские PlayStation 5 для добычи криптовалют
Vito Vago
18:07
Хохлопитек минусует! На передовую записывайся, а не здесь клацай. "Петриот"
Немецкая пресса: ВСУ намерены в 2024 году пойти в новое «контрнаступление»
Руслан Знамов
18:02
У США файлы с данными о миссии )))
США подтверждают смертоносность израильских стелс-истребителей F-35I Adir в борьбе с ХАМАС
FelsheR-BAN100plгssss
17:59
бандеровское ебло не треснет?
Первые смарт-часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР
Yilec
17:57
Нетфликсу занесли чемодан денег, чтобы утопить Маска.
В новом фильме Netflix «Оставь мир позади» автомобили Tesla восстают против людей
Boris Kopyltsov
17:56
"батарейки забыл". Ну кто Ерашал помнит.
Первые смарт-часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР
Китя.
17:55
Apple вышла на ЛГБТ-прайд в Сан-Франциско В прайде был замечен генеральный директор Apple Тим Кук. Поделка для задне приводных.
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем