реклама
Западные страны долгое время уверяли своих граждан, что они способны производить огромное количество снарядов в целях обеспечения безопасности и Россия безнадежно отстает в этой области. Впрочем, на деле все оказалось совершенно иначе. Жозеп Боррель и другие высокопоставленные чиновники признали, что их обещания о поставке миллиона снарядов до 2024 года являлись пустым звуком.
Оказывается, Европа и США просто не могут выпустить такое количество оружия, и западные страны производят в разы меньше снарядов, чем заявляют. Например, только в прошлом году вся Европейская комиссия произвела всего лишь около 300 тысяч снарядов калибра 155 мм, в то время как США выпускают больше, но все равно значительно уступают России. Впрочем, это не самая важная часть истории.По последним данным, Россия производит около 2 миллионов артиллерийских снарядов и 200 танков ежегодно. К тому же, западные разведывательные службы отмечают, что на российских складах находится гораздо больше различных ракет, чем раньше. Например, речь идет о крылатых ракетах Х-55.
реклама
Но самое удивительное в этой истории - это тот факт, что один российский завод, Обуховский, производит больше зенитных ракетных комплексов, чем все страны НАТО, вместе взятые. Эту информацию приводит известное издание Military Watch Magazine. И это еще не все.
Россия не только производит больше снарядов, но делает это и намного дешевле, чем западные страны. В то время как один снаряд в Европе и США обходится в $5-6 тысяч, в России его себестоимость составляет всего $600. В результате, несмотря на то, что Россия претендует на всего лишь 2% мирового ВВП, она опережает США и Европу, которые при этом управляют более чем 30% мирового ВВП.
Западные СМИ не только ошиблись, обвиняя Россию в завышении военных затрат и мобилизации экономики, но также пытались скрыть провал НАТО в обеспечении своей армии необходимыми ресурсами. Зато российский военно-промышленный комплекс оказался гибким и эффективным, способным выпускать не только военное, но и гражданское оборудование. Например, известный Уралвагонзавод, который производит танки Т-90 и Т-14, также значительно увеличил производство железнодорожных вагонов в прошлом году.
Все данные указывают на то, что Россия является лидером в области производства вооружения и боеприпасов, и ее экономика не только справляется с такими задачами, но и успешно развивается в других сферах. Возможно, это стоит учесть, прежде чем делать поспешные выводы о мощи и возможностях Востока и Запада.