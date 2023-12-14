Во многих европейских странах ищут альтернативные способы добычи тепла, и самое простое - это дрова. Зелёным пора бить тревогу, во многих странах уже разрешили лесные вырубки. И цена за кубический метр дров вполне рыночная, в России от 1 до 5 тысяч рублей, в Европе - от 100 до 300 евро (от 10 тысяч до 30 тысяч рублей).

Всемирный рынок сталкивается с удивительным феноменом - экспортом дров из России. На первый взгляд, это может показаться странным, но всё имеет свои причины и последствия.

Ситуация сложилась таким образом из-за энергокризиса в Евросоюзе. Отказ от поставок газа из России привел к тому, что европейские страны оказались в безвыходном положении. Стоимость сжиженного газа выросла на 200%, американский бизнес получил огромную прибыль, а Европа стала самым основным рынком сбыта. Однако же главные потерпевшие от этого кризиса - обычные люди, большая часть которых не может себе позволить оплатить тарифы на электроэнергию и газ. В Европе распространено понятие "топливные нищие" - люди, которые не могут оплатить топливо для отопления своих домов. Каждую зиму их число увеличивается, и заболевание от холода дома становится не редкостью.

реклама

Многие европейские страны ищут альтернативные способы обеспечения отопления, и одним из самых простых и доступных являются дрова. Во многих странах уже разрешены лесозаготовки, и цена на дрова на рынке становится вполне рыночной. Россия, как одна из крупнейших стран с обширными лесными ресурсами, может наращивать поставки дров и щепок в Европу, чтобы спасти обычных людей от холодов.

Эта новая статья внешней торговли не только выгодна для европейских потребителей, но и для российских предпринимателей. Бизнесмены, занимающиеся экспортом дров, уверяют, что доходы превышают затраты в два-три раза. Это стимулирует развитие отрасли и создание новых рабочих мест в России.

При этом стоит обратить внимание на саму ситуацию внутри страны. Заготовка дров для отопления становится все более проблематичной и дорогостоящей для россиян. В советское время не было проблем с заготовкой дров, каждый год выделяли делянки, валили березы, пилили и складировали для использования в отопительном периоде. Но с приходом капитализма в России, ситуация кардинально изменилась.

В 2012 году по всей России было заготовлено более 13 миллионов кубических метров дров. Это объясняется тем, что около 17% домохозяйств в нашей стране приходится на использование дров. В отдельных областях этот показатель достигает 45-48%. Люди взвешивая все за против, занимаются газификацией своих домов.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ситуация с экспортом дров из России - интересный и непредсказуемый поворот событий на мировом рынке. Но, важно не забывать о том, что это влияет на жизнь простых людей, которые становятся жертвами игры на энергетическом поле. Необходимо найти баланс между экономической выгодой и социальной ответственностью, чтобы обеспечить достойные условия жизни для всех.