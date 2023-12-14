ТАСС директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов: Россия планирует создать логистические хабы в различных странах африканского континента, в частности, на территории Алжира и Сенегала.

Россия задумывается о создании логистических хабов на всем протяжении Африканского континента, и это обещает принести новые возможности и преимущества как России, так и странам Африки. Директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ, Роман Чекушов, объявил о планах нашей страны на саммите "Россия – Африка" в этом году.

Переговоры уже ведутся с государствами Алжир и Сенегал, которые находятся в Северной и Западной частях Африки соответственно. Крупная логистическая компания России также готова вложить деньги в эти проекты, но еще неизвестно, какая именно компания станет партнером. Это будет важный шаг для укрепления торговых связей между Россией и Африкой. Но запланированные логистические хабы не ограничатся только западной частью Африки. Работы также ведутся на восточном побережье совместно с китайскими и турецкими партнерами. Восточная часть Африки имеет значительно отсталую портовую инфраструктуру, поэтому это представляет большой потенциал для развития.

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В основе этих планов лежит Международный транспортный коридор "Север – Юг", который имеет три ветки и выходит на Иран. Но важно обновить и расширить существующую инфраструктуру, включая порты и железные дороги. Строительство железных дорог и развитие портовой инфраструктуры на участке Решт – Астар в Иране будет способствовать увеличению товарооборота между Россией и странами Африки. Это облегчит доставку грузов из России в порты на Персидском и Оманском заливах.

Однако даже с обновленной инфраструктурой, важно устранить некоторые преграды, которые мешают эффективному функционированию транспортного коридора. Сложности с таможенными процедурами и необходимостью оформления бумажной документации часто замедляют процесс пересечения границ и мешают развитию торговли. Эти вопросы были одной из основных тем на переговорах России и Ирана 7 декабря.

Планы России по созданию логистических хабов на Африканском континенте представляют собой большую возможность для укрепления экономических и торговых связей между Россией и странами Африки. Это поможет не только России, но и Африканским государствам развить свою экономику и расширить свои рынки.