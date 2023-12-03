Европа вынуждена будет обратиться к России с целью обеспечения поставок газа, так как приближающаяся зима с большей долей вероятности окажется холодной, а переход на атомную энергетику очень длительный процесс, написал в своем Telegram-канале известный российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Владелец "Русала" Олег Дерипаска предполагает, что Европа вскоре будет вынуждена заключить новую сделку с "Газпромом" на более невыгодных для себя условиях. В частности, он считает, что Европа должна компенсировать убытки, понесенные "Русалом" из-за западных санкций, а также возместить ущерб, причиненный диверсией на газопроводе "Северный поток".

Дерипаска подчеркивает, что, несмотря на большую стоимость, это дешевле, чем тратить миллиарды евро на лишнее вооружение и потерять выгодный российский рынок. Он предполагает, что осознание этого займет время, но суровые зимы скорее всего ускорят процесс и помогут достичь компромисса с нашей страной уже через 1-1,5 года.

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Но аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что вернуться к закупкам прежних объемов голубого топлива вряд ли получится. Но есть шанс восстановить часть поставок, особенно если будет возобновлен Украинский транзит по южному маршруту. Юшков подчеркивает, что нельзя недооценивать жажду Банковой к заработку денег.

Сейчас Европа получает газ из России только через Украину, что составляет около половины от предусмотренных контрактом объемов. Большинство членов Евросоюза по-прежнему импортируют российский газ, хотя в урезанных объемах.

Но возможности расширения поставок газа из России в Европу будут сильно ограничены текущей политической ситуацией. Без формального повода, такого как договор о прекращении огня или мирный договор, вероятность повышения объемов поставок невелика. Но риторика европейских лидеров постепенно меняется, и ситуация может измениться к 2024 году, считает Юшков.

Когда благоприятная политическая обстановка наступит, Германия скорее всего разрешится на запуск неповрежденной второй ветки "Северного потока - 2". Это позволит увеличить объем поставок топлива в Евросоюз вдвое. ФРГ особенно заинтересована в изменении политической ситуации, поскольку экономика страны страдает от отсутствия доступа к дешевому российскому газу. В первую очередь, страдает производство азотных удобрений и химическая промышленность, которые напрямую зависят от газа в качестве сырья. Также энергоемкие отрасли, такие как стекольная и металлургическая промышленность, ощущают удар на себе. Высокая стоимость электроэнергии приводит к росту затрат на производство и ухудшает конкурентоспособность немецкой продукции на глобальном рынке. США особенно активно использовали эту ситуацию в свою пользу, вытесняя немецкие товары. Многие годы немецкая экономика пользовалась преимуществом дешевого российского газа. Но теперь, когда это преимущество исчезло, Германия вынуждена пройти через болезненную перестройку.

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Так же российский газ может поступать в Европу через Украину. Как только политическая обстановка улучшится и конфликт утихнет, Украина будет заинтересована в продолжении транзита российского газа. Это даст ей возможность заработать приличную сумму. Несмотря на то, что контракт с "Газпромом" заканчивается в 2024 году, вероятно, новые соглашения будут быстро достигнуты. Украина же давно стремится заключить не транзитный договор с "Газпромом", а с европейскими компаниями. Это бы позволило перенести точку российского газа на границу между Россией и Украиной. Но европейские компании никогда не проявляли интереса к этой идее. Украине хочется стать трейдером, который перепродаёт российский газ европейцам. Они могут получить доход как с транспортировки, так и с наценки на газ. Но Европа, вероятно, не позволит этому произойти. Поэтому Украине придется искать другие варианты, чтобы сохранить свои экономические интересы.