Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Подводные лодки России оказались невидимы для канадских ВМС из-за недостатка финансирования
В настоящее время ВМС Канады не имеют возможности обнаруживать российские подлодки в своих территориальных водах. Об этом заявил в YouTube-канале королевского канадского флота вице-адмирал Ангус Топши.

реклама

В своем последнем заявлении, вице-адмирал Ангус Топши, ведущий канал королевского канадского флота на YouTube, поднял серьезную проблему относительно возможности Канады обнаружить российские подводные лодки в своих водах. Это зримое свидетельство крайнего недофинансирования, которое губит боеготовность ВМС Канады. Топши выразил опасение, что страна может не суметь выполнить свои обязательства в обеспечении безопасности в 2024 году и в дальнейшем.

По отношению к ВВП, военные расходы Канады являются самыми низкими в НАТО. Адмирал Топши с тревогой отмечает, что в следующем году ситуация еще ухудшится, поскольку военные бюджеты будут сокращены на миллиард долларов по сравнению с ожидаемыми расходами.Помимо финансовой проблемы, Канада также страдает от недостатка персонала и определенных военных специальностях, который составляет не менее 20%. Из-за этого у некоторым из арктических патрульных кораблей класса Harry DeWolfe может быть недостаточно экипажа. Это особенно опасно для Канады и НАТО, учитывая значительное наращивание активности России в Арктике, где она усиливает свое военное присутствие.

реклама

Адмирал Топши также обращает внимание на факт устаревания военного флота Канады и отсутствия приобретения и постройки новых судов. По его словам, готовность некоторых канадских подводных лодок близка к нулю. Это создает не только реальную угрозу для безопасности Канады, но и ограничивает способность страны справляться с геополитическими вызовами.

Но интересная деталь, которую необходимо упомянуть, связана с личным статусом адмирала Топши. Согласно официальной информации от МИД России, вице-адмирал находится под российскими санкциями с мая 2022 года. Что вызывает вопросы о возможном мотиве его заявлений. Некоторые эксперты считают, что российские санкции могут повлиять на его объективность при рассмотрении проблемы и возможное преувеличение угрозы России.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В любом случае, тревожная ситуация с ВМС Канады озвученная вице-адмиралом требует внимания компетентных органов в канадском правительстве. От обновления и укрепления флота Канады зависит ее престиж и влияние в регионе.

#санкции #нато #канада #вмс #финансирование #вмс канады #harry dewolfe #адмирал топши #военные в арктике
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китай делает ставку на отечественных производителей чипов для ИИ
Bloomberg: Европа намерена залатать дыру в бюджете Украины деньгами РФ из замороженных $200 млрд
Байден заставил саудовскую венчурную компанию продать свою долю в американском стартапе Rain AI
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учения по преодолению водной преграды среди танкистов ВСУ окончились утоплением БМП-1
3
Астрономы обнаружили систему с шестью планетами, которые пребывают в редком орбитальном резонансе
+
Российские учёные разрабатывают новое устройство для получения электроэнергии из излишков тепла
1
Роналду предъявили коллективный иск на 1 миллиард долларов за поддержку бесполезных НФТ
7
В компании X прокомментировали высказывания Илон Маска на саммите New York Times
+
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
10
Google объявила лучшие Android-приложения 2023 года
+
Apple представит самый большой телефон в своей истории iPhone 16 Pro Max в следующем году
3
OnePlus 10 Pro начинает получать стабильную версию Android 14
2
В США используют ИИ для ускорения разработки своего новейшего ядерного бомбардировщика B-21 Raider
2
Электромобили оказались значительно менее надежны, чем автомобили с ДВС
+
Тайвань на фоне роста напряженности с Китаем получит 108 танков Abrams и 29 реактивных систем HIMARS
2
Новое обновление Android - от экранных эффектов до настраиваемых «пузырей» понравится всем
+
Китай стал первой страной, применившей новую стелс-технологию на подводных лодках
1
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
44
Осада Коксохима под Авдеевкой идёт по сценарию «Азовстали», а дроны и авиация добивают технику ВСУ
6
Южная Корея запускает пилотный проект по оплате гражданами товаров в токенах
+
Чтобы проехать 750 км, пикапу Tesla Cybertruck потребуется дополнительная батарея
1
Глобальная версия POCO X6 Pro 5G является переименованным Redmi K70E
+
Rockstar Games покажет трейлер GTA VI 5 декабря
+

Популярные статьи

Передовой китайский суперавианосец "Фуцзянь" продемонстрировал палубную катапульту нового поколения
7
Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать
44
Очередная гроза танков родом из Бразилии - бронемашина EE-9M
3
Почему Tesla Cybertruck это поделка безжалостного маркетинга - мое мнение
25
Казахстан отказался от французских "Рафалей" в пользу российских Су-30СМ
3
ВКС России начинают массовое обучение пилотов Су-34 НВО использованию авиабомб с УМПК
4
Как выбрать светодиодную лампу
7
Обзор и история прошивки портативной игровой консоли FC3000 V2 с IPS экраном
5
Игровые релизы в декабре 2023 года
3
Продолжение тестирования Celeron g6900 + GTX 1660 - теперь только игры
7

Сейчас обсуждают

Kokuto Hellchain
23:34
Когда на фронт?
Тайвань на фоне роста напряженности с Китаем получит 108 танков Abrams и 29 реактивных систем HIMARS
Kokuto Hellchain
23:32
Когда на фронт?
Передовой китайский суперавианосец "Фуцзянь" продемонстрировал палубную катапульту нового поколения
Kokuto Hellchain
23:31
Когда на фронт?
Передовой китайский суперавианосец "Фуцзянь" продемонстрировал палубную катапульту нового поколения
Иван Иванов
23:31
Специалист писал
Бетонные блоки и шины не спасли украинский истребитель Су-25 от удара "Ланцета" в Долгинцево
Ярослав Сибиряк
23:26
Почему истребитель Су-25? Это штурмлвик же
Бетонные блоки и шины не спасли украинский истребитель Су-25 от удара "Ланцета" в Долгинцево
Георгий Добровольский
23:25
Наса отправляли грунт в подарок Китаю, Китайскиемученые без проблем могут брать на исследования грунт, хрянящийся у Наса, с чего бы Китайцам отказывать?
Исследователи НАСА получили разрешение от НАСА подать заявку на получение лунного грунта из Китая
Китя.
23:24
Прекрасно понимаю тебя. то что может процессор 3D. даже 14900КS увы не может смирись. с арифметическими расчетами интел ДНО.
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
32Влад32
23:21
Ведет в пропасть.
Кличко: Зеленский ведет Украину к авторитаризму
REY_B_
23:15
Автор, ты о чём? Если говорить о моменте начала войны, то была такая статья "Нереализованное превосходство" https://topwar.ru/1399-nerealizovannoe-prevosxodstvo.html В ней подробно разбирается то, что...
Сравнение боевого потенциала и задач танкового корпуса РККА и танковой дивизии вермахта
Илья Фабрикант
23:12
И кстати, почему в описании нет хештегов Интел и тд? Нету какого-нибудь AmdvsIntel ?
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем