В настоящее время ВМС Канады не имеют возможности обнаруживать российские подлодки в своих территориальных водах. Об этом заявил в YouTube-канале королевского канадского флота вице-адмирал Ангус Топши.

В своем последнем заявлении, вице-адмирал Ангус Топши, ведущий канал королевского канадского флота на YouTube, поднял серьезную проблему относительно возможности Канады обнаружить российские подводные лодки в своих водах. Это зримое свидетельство крайнего недофинансирования, которое губит боеготовность ВМС Канады. Топши выразил опасение, что страна может не суметь выполнить свои обязательства в обеспечении безопасности в 2024 году и в дальнейшем.

По отношению к ВВП, военные расходы Канады являются самыми низкими в НАТО. Адмирал Топши с тревогой отмечает, что в следующем году ситуация еще ухудшится, поскольку военные бюджеты будут сокращены на миллиард долларов по сравнению с ожидаемыми расходами. Помимо финансовой проблемы, Канада также страдает от недостатка персонала и определенных военных специальностях, который составляет не менее 20%. Из-за этого у некоторым из арктических патрульных кораблей класса Harry DeWolfe может быть недостаточно экипажа. Это особенно опасно для Канады и НАТО, учитывая значительное наращивание активности России в Арктике, где она усиливает свое военное присутствие.

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Адмирал Топши также обращает внимание на факт устаревания военного флота Канады и отсутствия приобретения и постройки новых судов. По его словам, готовность некоторых канадских подводных лодок близка к нулю. Это создает не только реальную угрозу для безопасности Канады, но и ограничивает способность страны справляться с геополитическими вызовами.

Но интересная деталь, которую необходимо упомянуть, связана с личным статусом адмирала Топши. Согласно официальной информации от МИД России, вице-адмирал находится под российскими санкциями с мая 2022 года. Что вызывает вопросы о возможном мотиве его заявлений. Некоторые эксперты считают, что российские санкции могут повлиять на его объективность при рассмотрении проблемы и возможное преувеличение угрозы России.

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В любом случае, тревожная ситуация с ВМС Канады озвученная вице-адмиралом требует внимания компетентных органов в канадском правительстве. От обновления и укрепления флота Канады зависит ее престиж и влияние в регионе.