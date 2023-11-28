В ближайшие три года в бассейне Восточно-Сибирского моря реализуют очередную крупную инициативу, которая поможет вывести на проектную мощность уникальное Баимское месторождение и поспособствует развитию круглогодичного грузооборота по Северному морскому пути (СМП).

На побережье Чаунской губы в районе мыса Наглейнын, находится одно из крупнейших неосвоенных месторождений меди в мире. И наконец, после долгого времени, федеральные средства были выделены для строительства нового морского терминала, который будет использоваться для перевалки металлов, добываемых на Баимском месторождении. Это огромный проект, который изменит не только местную жизнь, но и мировую экономику.

Строительство горно-обогатительного комбината уже стартовало в этом году, и ожидается, что инвестиции в проект составят около 600 миллиардов рублей. Планируется добывать 70 миллионов тонн руды каждый год. Инвестором в этот проект выступает казахстанская компания KAZ Minerals, уже вложившая более 50 миллиардов рублей. Из-за санкций и проблем с поставкой оборудования, таких как судовые моторы, возникли некоторые вопросы о продолжении проекта. Но несмотря на это, реализация проекта все же не была отменена. Но, сроки ввода горно-обогатительного комбината в эксплуатацию пришлось пересмотреть, и запуск запланирован на 2028 год.

реклама

Одной из главных проблем, которую удалось решить, были энергоснабжение и транспортное сообщение. Для перевозки продукции был построен новый морской порт в Певеке, который сможет обслуживать до 50 судовозов в год. В 2023 году было получено разрешение на строительство портовой инфраструктуры, включая причалы и дамбу. Также проводятся работы по дноуглублению в Чаунской губе, чтобы создать подходной канал для судов.

Кроме того, в новом терминале Певека будут установлены плавучие атомные электростанции, чтобы обеспечить энергией предприятие. Это уникальное решение, включающее четыре энергоблока на реакторах РИТМ-200 мощностью 106 МВт каждый. Стоимость этого проекта составляет почти 170 миллиардов рублей. Еще одной важной составляющей проекта является улучшение инфраструктуры в округе. За идею освоения Баимской зоны стоит Чукотский автономный округ, который будет первым, кто получит выгоды от этого проекта. Помимо этого, планируется модернизация аэропортов в Певеке и Билибино, а также строительство объездной дороги в первом городе.

Баимское месторождение считается новой точкой роста экономики России. Выпуск продукции из этого месторождения выведет Чукотский автономный округ на новый уровень развития, а также способствует развитию всего региона. Вся инфраструктура, включая морской порт, атомные электростанции и другие объекты, будет оказывать прямое влияние на качество жизни в этом регионе.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Будущее Баимского месторождения и его реализация представляют огромный интерес для России и мировой экономики. Это проект, который изменит карту меди в мире и создаст новые возможности для развития Чукотского автономного округа и всего региона.