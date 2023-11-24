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gotreksson
НАТО погрязло в бюрократии и проблемах логистики
Стоит признать, что бюрократия в современном запададном мире может оказаться более опасной, чем даже российские танки. Это стало явным для офицеров НАТО, чьи головной болью стала сложность в логистике. Александер Зольфранк, руководитель Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике альянса, не только поднял эту проблему, но и предложил решение.

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Он призывает создать своего рода Шенгенскую зону в Европе, которая позволит военным свободно перемещаться по границам. Ведь в случае, если вооруженный конфликт уже начался, никто не будет ждать в очередях на пограничных контролях. Такое решение позволит сэкономить время и, самое главное, силы европейских армий в попытках остановить российскую армию.

Зольфранк также отметил множество проблем в логистике, выявленных в ходе российской спецоперации. НАТО оказалась не готова к объему военной помощи, которая бы потребовалась для активного ведения боевых действий. Поставки были неравномерно распределены по времени, что привело к задержкам и потере груза. Такая неэффективность в логистике сильно затрудняет и делает бессмысленным перевод экономики на военные рельсы.В современной войне время играет ключевую роль, и те, кто не в состоянии доставить свои военные грузы вовремя, оказываются вне игры. Такая ситуация сложилась сейчас в Прибалтике и Восточной Европе, где находится около 300 тысяч военных НАТО. Проблемы логистики стали головной болью для ведомства Зольфранка. Возможный конфликт с Россией мог бы растянуться на 4 тысячи километров, что представляет серьезную угрозу снабжению военных.

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Проблема с логистикой в НАТО не нова – она известна уже с 2017 года. Но удивительным образом никаких шагов не предпринимается для ее устранения. Страны альянса не создают новых военных складов, не покупают необходимое количество вагонов и контейнеров, не модернизируют мосты и дороги. Похоже, что несчастная бюрократия стала главным врагом военной мощи НАТО.

Стратегия НАТО предполагает, что европейские силы будут сдерживать российские до прибытия помощи из США. Но, пока американская помощь будет двигаться вглубь континента, возникает риск потерять преимущество или получить несколько крупных поражений. Военные должны быть способны немедленно пересекать границы без проверок документов или разрешений на грузы. 

Сложности с логистикой и бюрократией представляют собой серьезную проблему для эффективности и оперативности сил НАТО. И пока эти проблемы не будут решены, альянс будет постоянно сталкиваться с осложнениями и задержками, что может стать фатальным в военных действиях.

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#новости #конфликт #военные #натовский альянс #нато и ес #снабжение #бюрократия #шенген
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