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gotreksson
Высокие цены нефти и газа угнетают нефтехимическую отрасль Европы и на подходе жилищный кризис
В начале года ЕС удалось пройти на волоске от рецессии, но сегодня на ситуацию давят дополнительные факторы. Деловая активность сокращается в целом по экономике, но особенно тяжелая ситуация складывается в промышленности. Так же страдает рынок жилья. Наиболее пострадавшими от жилищного кризиса Bloomberg называет Германию, Великобританию, Францию и Швецию. Последняя переживает сильнейший спад со времен кризиса 90-х.

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 В 1975 году европейские нефтехимические заводы переживали тяжелые времена после первого нефтяного кризиса. Случилось это в то время, когда ABBA определяла музыкальные тренды на континенте, а Сайгон пал, ознаменовав конец войны во Вьетнаме. Сейчас, почти полвека спустя, отрасль снова сталкивается с угрозой смерти.

В экономические сложные времена, как сегодня, нефтехимическая промышленность сталкивается с большими трудностями. В Европе природный газ значительно дороже, чем в США, что делает производство нефтехимических продуктов невыгодным на континенте. И купить готовые сырьевые материалы, такие как этилен, в Техасе и доставить их в Европу оказывается дешевле, чем производить их на месте. Это приводит к потере экономической активности, эрозии торгового баланса, потере рабочих мест и энергетической безопасности в Евросоюзе.Нефтехимическая промышленность основывается на нескольких видах сырья - природном газе и нефтепродуктах. По данным Международного энергетического агентства, потребление нефти в Европе снизится в этом году до 34,2 миллиона тонн - самого низкого уровня за последние 48 лет. Потребление упало на 18,5% по сравнению с уровнем до пандемии, а почти на 40% ниже рекордного уровня двух десятилетий назад. С таким низким уровнем переработки, нефтехимические заводы работают с убытками. Обычно они используют свои установки настолько близко к полной мощности, насколько это возможно, чтобы оправдать огромные затраты на их обслуживание. Но, в последние кварталы, установки работали лишь на 65% - 75% своей мощности, что является источником беспокойства для отрасли.Европейская нефтехимия теряет способность конкурировать со странами Азии и в других отраслях. Сталь, текстиль и судостроение разместили на восточных рынках, а новым конкурентом стали даже США - благодаря их богатым запасам углеводородов. Это ухудшает не только экономическую активность, но и угрожает энергетической безопасности континента.

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Возле пропасти - жилищный кризис в Европе. В странах континента резко возросли цены на строительные материалы, что оказало негативное влияние на жилищное строительство. Европейская бюрократия и ужесточение требований к энергоэффективности дополнительно усугубили ситуацию. Ставки по ипотечным кредитам в некоторых странах, таких как Германия, выросли втрое, а стоимость строительства увеличилась на 85 тысяч евро. Все больше европейцев не могут себе позволить новое жилье, включая тех, кто долго копил деньги на это.

Германия, Великобритания, Франция и Швеция - наиболее пострадавшие страны от жилищного кризиса. Эти богатые европейские страны оказались в очень сложном положении. Швеция, например, переживает свой самый сильный спад с 90-х годов, а в скандинавских странах также существует проблема непроданного жилья.

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Благополучие отрасли нефтехимии и жилищного строительства в Европе оказывается под угрозой. Потеря экономической активности и энергетической безопасности ставят континент в трудное положение. Правительства этих стран должны принять эффективные меры, чтобы предотвратить политические и социальные последствия этого кризиса и найти пути к восстановлению отраслей. От этого зависит будущее Европы.

#новости #евросоюз #промышленность #нефть #газ #кризис #ресурсы #нефтехимия #рынок жилья
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