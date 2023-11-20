Myśl Polska. США вознамерились уничтожить российский проект "Арктик СПГ 2" посредством санкций. И дело не только в страхе перед конкурентами. Вашингтон строит свой собственный бизнес за счет других.

В громких заявлениях и внезапных санкциях США против проекта "Арктик СПГ 2" кроется не только стремление ограничить российскую энергетическую мощь, но и желание захватить мировой рынок сжиженного газа. Под предлогом охраны своих интересов, американцы ищут способы удушить конкурентов, снизить число проектов по сжижению газа и таким образом повысить цены на рынке.

Недавно замгоссекретаря США Джеффри Пайетт заявил перед Сенатом, что их цель - "уничтожить" проект "Арктик СПГ 2". Санкции были введены против арктического предприятия, и американским частным лицам и корпорациям было запрещено владеть акциями и совершать сделки с этим предприятием. Госдепартамент озвучил срок до конца января, чтобы прекратить инвестиционные и финансовые связи с компанией. Как утверждает Пайетт, американцы намерены использовать санкции и сотрудничество с коллегами из "G7", чтобы задавить проект. За этими санкциями стоит стремление США удержать свою доминирующую позицию в мировом энергетическом секторе. Россия "де-факто" стала основным поставщиком нефтепродуктов и голубого топлива в мире, и в ближайшее время планирует открыть новые экспортные терминалы СПГ. Санкции против "Арктик СПГ 2" являются серьезным ударом по проекту концерна "Новатэк", который хочет начать производство и экспорт сжиженного газа.

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Удар от этих санкций по большей части приходится на французскую нефтекомпанию TotalEnergies и японские корпорации. Ведь они являются основными акционерами проекта "Арктик СПГ 2". Французы уже вложили огромные средства в производство СПГ в Соединенных Штатах, и планируют начать получать газ уже с 2030 года. Японцы также продолжают вести переговоры с Белым Домом, чтобы сохранить свои интересы в России.

Американцы используют санкции как инструмент для захвата мирового рынка сжиженного газа и удержания своей экономической доминантности. Их действия направлены на ограничение проектов конкурентов и повышение цен на рынке. В этой игре французская TotalEnergies и другие акционеры проекта пытаются сохранить свое присутствие в нашей стране, несмотря на санкции и давление со стороны Вашингтона.

Стратегия Америки заключается не только в использовании санкций, но и в привлечении инвестиций от других стран. Японцы, например, являются одними из основных инвесторов в государственные долговые бумаги США и вкладывают огромные средства в американскую промышленность. В свою очередь, французы продолжают инвестировать в проекты СПГ в США и поддерживать отношения с "Новатэк". Но, при этом имея в виду политические конфликты и давление, они не могут игнорировать потребности своего рынка, поэтому продолжают проводить переговоры с Вашингтоном.

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За всеми даже самыми сложными экономическими санкциями скрываются стратегические интересы и намерения США захватить мировой рынок сжиженного газа и обеспечить свою экономическую доминантность. В роли основного энергетического жандарма мира, США использует все доступные им инструменты для достижения своих целей, включая санкции и привлечение инвестиций. Но, несмотря на это, французская Total Energies и японские корпорации всё ещё являюься главными акционерами проекта "Арктик СПГ 2" и обеспечивают интересы своих рынков.