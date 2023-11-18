На первом этапе завод сможет перерабатывать около 500 тонн ПЭТ-материалов, но после выхода на полную мощность эта цифра возрастет до 2 тысяч тонн. Предполагается, что проектная мощность предприятия будет достигнута в начале второго квартала 2024 года.

В Московской области к концу этого года планируется открытие нового производства по переработке пластиковых бутылок стоимостью 1,2 миллиарда рублей. Проект реализуется компанией "Юсивай Полимерс Рус", которая спроектировала производство специально для переработки пластиковых отходов.

Главной целью нового завода будет переработка до 2 тысяч тонн пластиковых отходов ежемесячно. Это означает, что у нас появится мощный и эффективный инструмент для борьбы с загрязнением окружающей среды. Пластик является одним из главных источников экологического кризиса, и его переработка будет активным шагом в решении этой проблемы.

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В рамках производства, завод будет также производить самостоятельно бутылки и упаковку. Это позволит удовлетворить потребности местного рынка и сократить импорт данных товаров. Более того, производство будет создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции, что неизбежно приведет к развитию экономики Московской области.

Сегодня в новых цехах проходят пусконаладочные работы, а первый этап разработки предусматривает запуск сортировочной и моечной линий, обещая улучшенный процесс переработки пластика. Потом следует открытие экструзионной линии, что позволит производству работать на полную мощность и увеличить перерабатываемую массу до 1,9 тысяч тонн.

Компания "Юсивай Полимерс Рус" была зарегистрирована в конце 2020 года, но за это короткое время уже успела стать основной фигурой на рынке переработки пластиковых отходов. Даже после выхода германской компании из капитала "Юсивай Полимерс Рус", проект предприятия в Московской области продолжает свое развитие без изменений.

Создание нового производства по переработке пластиковых бутылок имеет огромное значение не только для нашего региона, но и для всей страны. Ведь переработка пластиковых отходов - это важнейшая задача, так как пластик превращается в одного из главных загрязнителей окружающей среды. Это означает, что новое производство поможет уменьшить отрицательное влияние пластика и способствует экологической устойчивости региона.

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В заключение, отметим, что строительство и развитие такого производства будет способствовать не только экологической устойчивости, но и экономическому росту. Создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций - это то, что действительно нужно любому региону для его развития. Производство станет своеобразным символом проактивного подхода к проблеме переработки пластика и укреплению экологической позиции.