Инвестиционный советник Юлия Кузнецова: По показателям индекса потребительских цен, рост инфляции составил в этом году менее, чем семь процентов. Соответственно, даже на основании уровня инфляции рост тарифов необоснован и завышен.

Правительство России приняло решение утвердить новые средние индексы изменения платы за услуги ЖКХ на период с 2024 по 2028 годы. Эти изменения будут дифференцироваться по регионам, а также предусмотрены предельные отклонения для каждого муниципального образования.

Согласно опубликованному документу, средний индекс оплаты коммунальных услуг будет варьироваться в каждом регионе. В Москве планируется увеличение на 11 процентов, в Подмосковье - 10,7 процента, Санкт-Петербург ограничат 9,8 процента, а Ленинградская область - на 10,2 процента. Но, инвестиционный советник Юлия Кузнецова считает, что такие повышения тарифов совершенно необоснованны.

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Согласно Кузнецовой, при текущей инфляции, составляющей менее семи процентов, повышение тарифов в ЖКХ является завышенным и не соответствует экономической реальности. Более того, она отмечает, что не очень понятно, как рассчитывается повышение цен в каждом регионе.

Помимо этого, эксперт также подчеркивает, что качество коммунальных услуг в России оставляет желать лучшего. Вопреки повышению тарифов, заработные платы сотрудников сектора ЖКХ не увеличиваются. Одной из главных проблем для многих граждан является "капремонт". Несмотря на ежегодное увеличение этой статьи затрат, сам ремонт охватывает только малый процент жилищного фонда. Часто в реальности коммунальные службы занимаются только косметическим ремонтом, но в платежке мы видим значительные суммы для капитального ремонта. Отсутствие прозрачности в расходовании этих средств оставляет много вопросов у потребителей.

Чтобы граждане понимали, за что они платят, необходимо предоставить полную расшифровку по статьям платежей за коммунальные услуги. Кроме того, проводимые работы должны быть сопоставимы по стоимости и качеству. Пока отсутствует эта прозрачность, доверие к коммунальным службам будет постоянно подвергаться сомнению.

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Повышение тарифов ЖКХ ставит перед гражданами настоящий квест за качеством услуг. Ответы на вопросы о реальных затратах и назначении платежей должны быть ясными и понятными, чтобы вернуть доверие к коммунальным службам и гарантировать честность и обоснованность повышения тарифов.