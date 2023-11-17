Столкновение двух мировых гигантов – США и Китая – на геополитической арене уже не новость. В то время, когда США выбрали путь соперничества с Китаем, невозможно ожидать принципиального улучшения отношений между этими двумя странами. Их встреча на форуме АТЭС в Сан-Франциско не принесла прорыва.

Для США победа над КНР стала своего рода гарантом сохранения западной гегемонии в мире. Но, поражение Америки может привести к формированию мнополярного мира, что Вашингтон не может себе позволить. Следовательно, необходимо определить правила конкуренции между США и Китаем и создать условия для остановки дальнейшего ухудшения их отношений.

США пытаются навязать Китаю новый тип отношений, который включает в себя элементы экономической конкуренции, геополитического противостояния и выборочного сотрудничества. Но, объективно говоря, не ясно, как это будет воплощено на практике, какие вызовы и риски это может привести, и как на них реагировать. Кажется, что Пекину и Вашингтону это также не совсем понятно. США пока только нащупывают оптимальную линию и пытаются определить границы и ограничения.

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Несмотря на отсутствие существенного прогресса в ключевых вопросах, США и Китай попытались достичь соглашения о механизмах предотвращения открытого противостояния. Было договорено о возобновлении встреч по военным и морским вопросам, а также о переговорах военных лидеров обеих стран.

Для Китая такое управление конкуренцией – лишь первый шаг к нормализации отношений, особенно в экономической сфере. Для США же восстановление военных контактов и прямой линии связи с Китаем стали одними из главных приоритетов отношений между двумя странами. По словам президента США Джо Байдена, удачная встреча с Си Цзиньпином означает возможность общения и своевременного разрешения кризисных ситуаций.

США понимают необходимость минимизации рисков, связанных с их стратегией сдерживания Китая. Подавление фундаментальных интересов Китая – опасный путь, который лишь усугубляет кризисные ситуации между двумя странами. Именно поэтому для США очень важно прогнозировать реакцию Пекина и находиться в постоянном контакте на всех уровнях, особенно на военном.

Одним из результатов переговоров стало создание совместной китайско-американской рабочей группы по контролю экспорта веществ, используемых для производства фентанила – опасного наркотика. Однако успех сотрудничества будет зависеть от того, насколько США смогут выполнить требования, предъявленные Китаем.

Кроме того, стороны договорились о проведении межправительственного диалога по искусственному интеллекту, что является важным шагом в современном развитии технологий и информационных систем.

Обмены и общение между Китаем и США будут активизированы в различных областях, включая авиацию, образование и спорт. Это позволит укрепить дружественные связи между двумя странами и способствовать развитию общественных и культурных связей.

Отдельно стоит отметить вопросы охраны окружающей среды. Стороны договорились о создании рабочей группы, которая будет работать над различными аспектами зеленой энергетики, экономики и защиты климата. Это дает надежду на активные действия в области охраны окружающей среды, особенно в преддверии грядущей климатической конференции COP-28.

Несмотря на всё вышесказанное, стратегические разногласия между Китаем и США по-прежнему существуют. Вопросы, связанные с Тайванем, Южно-Китайским морем, торговлей и экономикой, а также украинским и ближневосточным кризисам так и остались нерешенными.

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Обмен заявлениями между президентами Китая и США по тайваньскому вопросу показал, что стороны имеют разные точки зрения и принципиально отличаются в своих позициях. При этом США подтвердили свою принадлежность к стороне сохранения статус-кво, а Китай продолжил настаивать на мирном воссоединении с Тайванем. Но, несмотря на разногласия, обе стороны выразили надежду на то, что сотрудничество и диалог между Китаем и США будет продолжаться.