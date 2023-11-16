INTERFAX.RU - "Роскосмос" к 35-летию полета многоразового космического корабля "Буран" опубликовал рассекреченные документы о программе этого полета, о многоразовой транспортной космической системе МТКС-О и транспортном ракетно-космическом комплексе "Буран-Т".

35 лет назад, 15 ноября, произошло событие, которое до сих пор впечатляет людей и оставляет много загадок. В этот день со знаменитого космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Энергия" с многоразовым кораблем "Буран". Это был первый и единственный полет этого уникального космического корабля, который дважды облетел Землю и успешно приземлился на аэродроме Юбилейный на Байконуре.

Сегодня, к 35-летию этого исторического события, Роскосмос решил удивить нас и опубликовал рассекреченные документы программе полета "Бурана" и других проектных систем, связанных с ним. В этих документах представлены уникальные сведения о работе космического корабля во время полета, а также различных этапах его функционирования (https://www.roscosmos.ru/39897/).

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Одним из наиболее интересных элементов программы полета "Бурана" является отработка и проверка его работы при выведении на орбиту и спуске с посадкой. Эти этапы оказались самыми сложными при начальных испытаниях многоразового корабля, так как требовали высокой точности и координации между ракетой-носителем и кораблем.

В рамках программы было предусмотрено собирать данные о работе "Бурана" в полете с помощью семи наземных и пяти плавучих измерительных пунктов, а также спутника-ретранслятора "Альтаир". Важным элементом программы были также пункты предстартового измерительного комплекса и средства посадочного комплекса корабля.

Самым вероятным моментом возникновения аварийной ситуации в процессе полета "Бурана" оказался этап спуска и посадки на Землю. Вероятность аварии на данной стадии составляла 0,229%, но при этом было исключено падение корабля на определенные территории, такие как США, Канада, Азия (без СССР), Австралия и Латинская Америка.

Также в документах была информация и представлена схема орбитальной станции "Мир" с пристыкованным к ней многоразовым кораблем. Это доказывает, что "Буран" был задуман не только как самостоятельный корабль, но и как часть более крупной космической системы, которая так и не была реализована.

В программе также представлена информация о многоразовой транспортной космической системе "МТКС-О", грузовых транспортных аппаратах и системе "Буран-Т". Очевидно, что создатели "Бурана" планировали использовать его не только для полетов с экипажем, но и для доставки полезной нагрузки на орбиту. Опубликованные фотографии двигателей ракеты-носителя "Энергия" и комплекса сборки первого "Бурана" - настоящее сокровище для космических энтузиастов. Ведь эти двигатели и комплексы так долго держались в секрете, а теперь мы можем увидеть их во всей красе и подробностях.

Мы не можем не упомянуть технические средства транспортировки комплекса "Буран" на базе самолетов "Атлант" и "Мрия". История российской авиации тесно переплетается с историей космонавтики, и эти самолеты стали еще одним свидетельством этого слияния.

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Рассекреченные документы о проекте "Буран" и связанных с ним системах не только расширяют наше понимание о проекте, но и позволяют нам заглянуть в самую глубину процесса разработки и испытаний этого уникального космического корабля.