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gotreksson
В России может появиться новый поселок-призрак - «Большое сердце Севера» закроют, жителей переселят
Этот энергетический объект сыграл важную роль в развитии экономики Крайнего Северо-Востока страны. Возводили его в суровых климатических условиях. Несмотря на ряд трудностей, проект удалось реализовать в сжатые сроки.

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Строительство конденсатной тепловой электростанции (АрГРЭС) в вечной мерзлоте стало первым своего рода проектом в СССР. Его основная цель была связана с развитием промышленности Колымы и увеличением добычи золота в регионе. За несколько лет подготовительных работ на площадке станции приняло участие около 3 тысяч рабочих.

Энергетики зажгли первый факел в декабре 1954 года, а уже в следующем месяце запустили первый турбоагрегат. Запуск станции в самом сердце тайги в Сусуманском районе Магаданской области позволил избавиться от неэкономичных дизельных и локомотивных электростанций, что привело к резкому увеличению добычи золота в регионе.

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АрГРЭС была оснащена лучшими европейскими турбинами от фирм «Вумаг» и «Ланг», а также мощной АП-25, выпущенной Ленинградским машинным заводом. Оказалось, что отечественная продукция превосходит своих западных аналогов. Уникальность станции отмечается еще и тем, что персонал АрГРЭС смог модернизировать два импортных турбоагрегата существенно увеличив их мощность.

Для строительства АрГРЭС в долине реки Аркагалинка была построена плотина на реке Мяунджа, которая стала важнейшим источником водохранилища. Строители столкнулись с определенными трудностями, связанными с проблемами фильтрации, однако благодаря установке аммиачно-холодильной системы проблемы были оперативно решены.

Изначально планировалось строить узкоколейную железную дорогу для доставки угля на ГРЭС из близлежащей шахты. Однако из-за сложных условий вечной мерзлоты, руководство проекта отказалось от этой идеи в пользу автотранспорта.

Аркагалинская ГРЭС оставалась основной энергетической базой Колымы на протяжении четырех десятилетий. Со временем мощность станции увеличилась до 282 МВт, но в 1994 году была построена Колымская гидроэлектростанция, которая стала новой основой энергосистемы Магаданской области. В связи с этим, АрГРЭС решили закрыть, но в 1990-х годах эта решение было пересмотрено, и станция стала резервным источником генерации. В настоящее время, Аркагалинская ГРЭС, укутанная морозами и окруженная тайгой, продолжает снабжать поселок Мяунджа энергией, играя важную роль в обеспечении тепла и комфорта его жителям. Также Аркагалинская ГРЭС – горячий резерв Магаданской энергосистемы на случай возникновения нештатных ситуаций: сбоях в работе Колымской ГЭС или авариях на ЛЭП.

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Но, недавно было объявлено, что АрГРЭС может быть закрыта в ближайшем будущем. Федеральное правительство вместе с региональными властями проведут оценку социально-экономических последствий закрытия станции и возможно переселение жителей поселка Мяунджа. Если решение будет принято, поселок, названный "Большим сердцем Севера", может навсегда исчезнуть с карты Магаданской области.

#россия #новости #ссср #ап-25 #аргрэс #аркагалинка #большое сердце севера #ленинградский металлический завод #магадан #мяунджа
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