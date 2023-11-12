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Американские инженеры приступили к созданию новой боевой машины пехоты XM30, которая обещает стать настоящим прорывом в военной технологии. Новинка является претендентом на замену знаменитой БМП M2 Bradley и уже вызывает оживленный интерес среди военных специалистов.
О самой машине известно пока немногое. Все, что нам дали власти - это загадочное изображение прототипа XM30 Mechanized Infantry Combat Vehicle. Известно, что несколько предприятий, включая гигантов General Dynamics и American Rheinmetall Vehicles, заключили контракты с Пентагоном на разработку боевой машины пехоты. И в августе армия США выделила огромную сумму - 700 миллионов долларов - для компании L3Harris Technologies, которая должна создать прототипы XM30.Инженерам и конструкторам этого масштабного проекта поставили задачу разработать два варианта боевой машины: боевую единицу с экипажем и полностью беспилотный вариант. Главная цель Пентагона состоит в том, чтобы обеспечить взаимодействие с будущими робототехническими комплексами семейства RCV.
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Каждая из компаний имеет задачу предоставить до одиннадцати прототипов к концу 2027 года. Затем проводится тщательное тестирование, результаты которого определят победителя. Специалисты уверены, что контракт на создание машины возможно получить на сумму более 45 миллиардов долларов, а первые серийные машины могут поступить на вооружение уже в конце 2029 года.
Основой новой боевой машины XM30 служит немецкая БМП Lynx KF41, которую необходимо адаптировать под требования Пентагона. Специалисты обещают обеспечить новую бронемашину открытой архитектурой с возможностью интеграции различных систем.
XM30 сможет адаптироваться под различные сценарии боевых действий, что значительно повысит эффективность пехотных подразделений. Новая бронемашина предоставит военным широкие возможности для установки различного оружия и систем связи, что сделает ее идеальным союзником на поле боя. XM30 станет не просто заменой М2 Bradley, но воплощением современных запросов армии США. Проект позволит по-новому взглянуть на будущее военных конфликтов.