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gotreksson
США представили первый прототип боевой машины пехоты XM30, которой заменят БМП M2 Bradley
В США разработан прототип новой боевой машины пехоты XM30, которая придет на смену устаревшему M2 Bradley. Пока никаких подробностей, кроме изображения новой машины нет. Ранее сообщалось, что ее основой остается немецкая БМП Lynx KF41

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Американские инженеры приступили к созданию новой боевой машины пехоты XM30, которая обещает стать настоящим прорывом в военной технологии. Новинка является претендентом на замену знаменитой БМП M2 Bradley и уже вызывает оживленный интерес среди военных специалистов.

О самой машине известно пока немногое. Все, что нам дали власти - это загадочное изображение прототипа XM30 Mechanized Infantry Combat Vehicle. Известно, что несколько предприятий, включая гигантов General Dynamics и American Rheinmetall Vehicles, заключили контракты с Пентагоном на разработку боевой машины пехоты. И в августе армия США выделила огромную сумму - 700 миллионов долларов - для компании L3Harris Technologies, которая должна создать прототипы XM30.Инженерам и конструкторам этого масштабного проекта поставили задачу разработать два варианта боевой машины: боевую единицу с экипажем и полностью беспилотный вариант. Главная цель Пентагона состоит в том, чтобы обеспечить взаимодействие с будущими робототехническими комплексами семейства RCV.

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Каждая из компаний имеет задачу предоставить до одиннадцати прототипов к концу 2027 года. Затем проводится тщательное тестирование, результаты которого определят победителя. Специалисты уверены, что контракт на создание машины возможно получить на сумму более 45 миллиардов долларов, а первые серийные машины могут поступить на вооружение уже в конце 2029 года.

Основой новой боевой машины XM30 служит немецкая БМП Lynx KF41, которую необходимо адаптировать под требования Пентагона. Специалисты обещают обеспечить новую бронемашину открытой архитектурой с возможностью интеграции различных систем.

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XM30 сможет адаптироваться под различные сценарии боевых действий, что значительно повысит эффективность пехотных подразделений. Новая бронемашина предоставит военным широкие возможности для установки различного оружия и систем связи, что сделает ее идеальным союзником на поле боя. XM30 станет не просто заменой М2 Bradley, но воплощением современных запросов армии США. Проект позволит по-новому взглянуть на будущее военных конфликтов.

#новости #сша #техника #bradley #бмп #военнаятехника #xm30 #generaldynamicslandsystems #omfv #rheinmetallnorthamerica
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