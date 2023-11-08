Китай стремится сохранить безопасность своего основного транспортного коридора в Южно-Китайском море, но тем самым создает напряжение в регионе.

Китай расширяет свое присутствие в спорной части Южно-Китайского моря, и это не остается незамеченным в Соединенных Штатах. Недавно обнародованные спутниковые снимки свидетельствуют о строительстве нового военного аэродрома на острове Тритон. Хотя ее размеры немного меньше, чем на других спорных островах, это все равно вызывает настороженность у аналитиков Вашингтона.

Сам аэродром не так важен, как его расположение. Остров Тритон находится на равной удаленности от побережья Вьетнама и китайской провинции Хайнань, на спорных Парасельских островах, спор за которые ведут несколько стран. Теперь совершенно очевидно, что никто не решится атаковать территорию, на которой находится китайский стратегический объект.

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Южно-Китайское море имеет более широкую экономическую значимость для Китая, связанную с его морскими путями и потенциальными ресурсами. Ежегодно через него проплывают транспортные суда на сумму более 5 триллионов долларов. Поэтому неудивительно, что Китай стремится обеспечить контроль над этим регионом и обеспечить безопасность своей логистики. Такие действия вызывают беспокойство у других государств региона, которые опасаются гегемонии Китая и ограничения своих интересов.

В ответ на эти опасения, Поднебесная создает морские альянсы и проводит совместные учения с государствами, такими как Таиланд. Недавние учения включали множество тренировок, от объединенного командования до курса выживания. Командующий китайской военной группировкой заявил, что это благотворно сказалось на боеготовности участников и их способности совместных действий.

Вполне очевидно, что угроза для региона исходит от США, которые активно проводят военные операции, оказывают поддержку странам, претендующим на спорные территории, таким как Вьетнам, и усиливают свое влияние в Южно-Китайском море. Под предлогом защиты партнеров, американские военные базы строятся в разных странах региона.

Ответом Китая на американскую интервенцию стало проведение демаркации Линии девяти пунктиров, определения своих зон контроля над территориальными водами. Сейчас разные страны оспаривают принадлежность различных островов и атоллов в море.

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Китай последовательно наращивает свой контроль над Южно-Китайским морем, строя искусственные острова и создавая регулярные военно-морские патрули. США и их союзники также продолжают наращивать силы в регионе, чтобы сохранить свое влияние. Ситуация остается напряженной, и вопрос будущего Южно-Китайского моря остается открытым.