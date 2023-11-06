Было объявлено и о том, что в дальнейшем магистраль может дойти вплоть до границы с Монголией, что позволит создать новый транспортный коридор в Китай. Актуальность данного вопроса существенно возросла в условиях перестроения логистических цепочек.

Долгожданная автомагистраль М-12 «Восток» наконец-то откроют в конце этого года, 20 декабря, автомагистраль будет доступна для всех желающих. . И это стало возможным благодаря уникальному строительному проекту, который был реализован в рекордно короткие сроки.

Это обнадеживающие новости для всех, кто регулярно путешествует между Москвой и Казанью. Ведь сокращение времени в пути вдвое - это приятная новость. Теперь поездка между столицей и Татарстаном займет всего 6,5 часов, что гораздо удобнее и быстрее.

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Значимость данного проекта несомненна. Вице-премьер Марат Хуснуллин отмечает, что прежде никогда в истории строительства дорог такой масштабный проект не был завершен так быстро. Данная автомагистраль была запущена в 2021 году, а уже в прошлом году начались работы по ее продлению до Екатеринбурга.

По заявлению транспортной компании Delko, автомагистраль М-12 «Восток» может быть дополнительно продлена до границы с Монголией. Это откроет новые возможности для создания транспортного коридора в Китай. В настоящее время рассматривается вопрос о перестроении логистических цепочек, поэтому эту идею актуальность только возрастает.

Предстоящие работы на расширение конечно огромны, но уже сейчас можно сделать выводы о важности данного проекта. Магистраль М-12 «Восток» предоставит возможность сократить сроки доставки товаров из Китая до России по автодороге до шести дней. Это является ключевым моментом для товаров, скоропортящихся продуктов. Кроме того, с помощью новой автомагистрали можно стабилизировать логистические цепочки, а также перенаправить профицит китайского импорта в сторону РФ.

Особое внимание также стоит уделить продолжающемуся строительству четырехполосной автодороги Дюртюли – Ачит, которая пройдет через три субъекта РФ - Республику Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область. На этом участке предстоит возвести 60 мостов и путепроводов, а также шесть транспортных развязок. Это позволит облегчить движение и сделать путь более комфортным для путешественников.

Все эти строительные работы уже ведутся на участке Казань – Екатеринбург, что увеличит эффективность и безопасность дорожного движения. В то же время, автомобилисты получат возможность быстро и легко добраться от Екатеринбурга до Тюмени благодаря расширению федеральной трассы Р-351. Все работы по данному направлению должны быть завершены до конца 2024 года.

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Автомагистраль М-12 «Восток» открывает новые перспективы и возможности для нашей страны. Она не только связывает страны и области, но и создает прочные связи между людьми и ускоряет развитие регионов. Это великолепный пример эффективной инициативы строительства, которая приносит ощутимые выгоды всем жителям и бизнесу.