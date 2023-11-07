Аналитический центр IEEFA предупреждает, что ЕС может чрезмерно инвестировать в мощности по импорту СПГ, поскольку прогнозируется снижение спроса. В отчете организации указывается на потенциальное несоответствие между инфраструктурой и фактическими потребностями в газе

Европейские подземные газовые хранилища в настоящее время находятся в кризисе, и это стало настоящей головной болью для европейской газовой отрасли. Несмотря на то, что общеевропейские запасы газа установили абсолютный рекорд, многие страны все еще не справляются с проблемой обеспечения достаточного количества газа для зимнего отопительного сезона. Все потому, что часть газа является транзитным и государства не имею прав на использование данного топлива. Газовые брокеры используют европейские и украинские хранилища как хаб для поставок в Британию. Эта проблема признана на уровне Евросоюза и в отдельных странах-членах организации.

Заполнение подземных хранилищ газа стало скорее бизнесом, оторванным от реальных потребностей и экономических расчетов. Газовое топливо импортируется только потому, что есть долгосрочные контракты, которые были заключены с американским газовым лобби. При этом нет гибкости в поставках и учета текущих нужд.

реклама

Проблема достигла таких масштабов, что европейские хранилища газа уже не могут принимать дополнительные объемы. И единственным вариантом рассматривается размещение дополнительных запасов в резервуарах Украины. Но даже это не решит проблемы, так как покупатели привязаны к долгосрочным контрактам и обязаны непрерывно импортировать газ.

Германия и другие страны Евросоюза заключили контракты на поставки газа, которые превышают приоритетную цель нулевых выбросов к 2050 году. Это свидетельствует о реалистичном подходе к энергетическим потребностям, в отличие от идеалистических целей энергетического перехода.

Аналитический центр IEEFA предупреждает, что Евросоюз может перебрать с инвестициями в импорт газа, поскольку спрос на него будет снижаться. По их прогнозам, инфраструктура может не соответствовать фактическим потребностям, и это может привести к ненужным расходам и переполнению рынка газа. Кроме того, дорогостоящий газ может стать непосильным для многих клиентов во время экономической рецессии.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Все эти проблемы обостряются из-за непродуманной политики поставщиков и трейдеров, которые не учитывают интересы потребителей. Важно осознавать, что инвестиции в газовую инфраструктуру должны быть основаны на реальных потребностях и гибкости поставок.