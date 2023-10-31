Ученые Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского (ННГУ) создали новый тип полиуретана — модифицированный литьевой двухкомпонентный полиуретан (МЛДП). Материал обладает множеством преимуществ, начиная от его высокой прочности и модуля упругости до его устойчивости к огню и ультрафиолету.

Новый инновационный материал от ученых Нижегородского государственного университета представляет собой прогрессивный вид полиуретана, модифицированный литьевой двухкомпонентный полиуретан (МЛДП), который имеет ряд уникальных преимуществ, делающих его конкурентоспособным на глобальном рынке.

Текущие полиуретаны обладают некоторыми ограничениями, которые не позволяют им применяться в различных сферах. Однако МЛДП решает все эти проблемы и предлагает намного больше. С этим материалом появляется возможность создавать невероятно прочные товары, вроде разных видов пенопласта, клея, лаков и изоляционных материалов, а также автосидений. Более того, МЛДП имеет высокий порог ударопрочности, жесткости и устойчивости, что делает его идеальным выбором для авиа и автопромышленности и строительства.

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Этот материал имеет несколько ключевых преимуществ, делающих его особенным. Он может конкурентоспособен на глобальном рынке благодаря своим удивительно прочным физико-механическим свойствам. Материал остается неизменным даже при экстремальных условиях, таких как высокая температура до 300°C и длительное воздействие ультрафиолетовых лучей. Также важным достоинством МЛДП является его производство из отечественных материалов, что снижает зависимость от импорта и уменьшает стоимость производства. Более того, он экологичен и безопасен для здоровья. Наконец, МЛДП можно окрасить во все цвета радуги, что делает его идеальным выбором для дизайна и декора.

Университет сотрудничает с Центром трансфера технологий (ЦТТ) ННГУ и ведущей компанией в области производства полимерных материалов - «Фолипласт». Они работают вместе, чтобы внедрить МЛДП в мировое хозяйство и использовать его в различных секторах промышленности. «Фолипласт» видит перспективы МЛДП, и планирует использовать материал в своем производстве.

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МЛДП создает новые возможности для полимерной индустрии в нашей стране и мире. Этот материал совмещает в себе высокие технические характеристики, эстетику, экономичность и экологичность. Он может стать основой для создания новой продукции, которая будет востребована на рынке и найдет свое применение в разных отраслях.