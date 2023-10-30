Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1: «Россия заинтересована в увеличении добычи нефти на действующих проектах в Венесуэле, а Венесуэла, в свою очередь, выступает за продолжение работы у себя российских компаний».

Попытка США привлечь некоторые страны Латинской Америки на свою сторону стала очередной неудачей для американской дипломатии. Последним предложением из Вашингтона было предложение Бразилии о присоединении к НАТО, но с условием отказа от участия китайских компаний в разработке сетей 5G на своей территории. Впрочем, Бразилия, недавно оскорбившая США своими высказываниями, отвергла предложение и заявила о восстановлении отношений с Венесуэлой.

И вот здесь возникает интересный поворот событий. Венесуэла, страна Латинской Америки, активно развивает партнерство с Россией в нефтегазовой сфере. Венесуэла и Россия возобновили работу над пятью совместными нефтяными проектами, и уже сейчас добыча на этих проектах растет. Согласно заявлению министра нефтедобычи Венесуэлы, к 2024 году страна планирует увеличить добычу нефти до более чем 1 миллиона баррелей в сутки. Россия, в свою очередь, заинтересована в расширении своего присутствия в Венесуэле и продолжает работать на уже существующих проектах.

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Страны также сотрудничают в газовой отрасли. Недавно стало известно о начале реализации проектов "Газпрома" в Венесуэле. Хотя конкретные проекты не были указаны, можно предположить, что речь идет о разработке месторождений газа и строительстве завода по производству сжиженного природного газа.

Венесуэла также стремится укрепить свои связи с Россией на политическом уровне. Страна выразила желание вступить в БРИКС, а также предложила создать политический блок в союзе с Россией и Китаем. В то время как Венесуэла находится в противостоянии с США, Россия является страной, готовой противостоять Западу и поддержать Венесуэлу.

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В результате США, пытаясь переманить страны Латинской Америки к своей стороне, оказались в сложном положении. Вместо этого они натолкнули эти страны на сотрудничество и близость с Россией, что наверняка вызывает удивление и разочарование в Вашингтоне. Пока США продолжают свои попытки оказать влияние на регион, они только усиливают позиции России и подтверждают ее роль ключевого игрока в Латинской Америке.