В конце сентября президент самой молодой страны в мире Сальваторе Киир побывал с визитом в Москве. С Владимиром Путиным он обсудил перспективы развития взаимоотношений между двумя странами. На встрече Сальваторе Киир сделал весьма резонансное заявление. О том, что сказал Киир, и о взаимодействии Южного Судана и России расскажем далее.

Республика Южный Судан, самая молодая страна в мире, стала независимой в 2011 году. Эта маленькая африканская нация имеет огромный потенциал для развития, но ее путь к процветанию оказался заполнен трудностями.

Жизнь в Южном Судане является настоящим испытанием для его 12 миллионов жителей. Удивительно, что в стране, где живет две трети населения Африки, доступ к электроэнергии имеет только 10% населения. Более половины граждан вынуждены брать воду из открытых источников, что представляет угрозу их здоровью.

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Это сложное положение обусловлено колониальным наследием Южного Судана. В прошлом он был частью "Англо-Египетского Судана", где британцы контролировали все события, даже в Египте. В результате этого неравного распределения власти, стране было нелегко достичь единства и стабильности.

Через годы гражданских войн, Южный Судан недавно вышел на путь мира и развития. После сложных переговоров и референдума, страна обрела свою независимость, и президентом стал Сальваторе Киир. Исходя из позитивных изменений в стране, российский президент Владимир Путин предложил сотрудничество, взаимовыгодное и для обеих стран.

Южный Судан - настоящий сокровищница полезных ископаемых. Здесь находятся огромные запасы нефти, золота, алюминия и мрамора. Нефть Южного Судана является основным источником доходов страны и способна обеспечить ее экономический рост. Поэтому сотрудничество с Россией в этой области обещает быть очень успешным и выгодным для обеих сторон.

Помимо нефти, Россия также заявила о своем намерении развивать энергетический комплекс Южного Судана, строить нефтеперерабатывающие заводы и цементные заводы. Это представляет большую возможность для развития страны и привлечения инвестиций.

Южный Судан, в свою очередь, стремится вступить в межгосударственное объединение БРИКС и расширить свое участие в международной арене. Партнерство с Россией может помочь этой молодой нации достичь своих амбициозных целей и обеспечить стабильное будущее для своего народа.

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Южный Судан - одна из самых уникальных и перспективных стран в мире. Его молодость и сила воли его населения, которые несмотря на трудности, продолжают бороться за свое будущее, делают его интересным объектом для исследования и развития. В нем пребывает неизвестность и надежда, что страна найдет свое место в мировой семье и станет процветающим государством.