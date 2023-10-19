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gotreksson
Западные СМИ отчитались о прибытии всех обещанных танков М1 «Абрамс»
На Украину прибыли все американские танки Abrams. По мнению Зеленского, они заметно усилят украинскую армию. Но российские военные эксперты подчеркивают, что данная техника не изменит обстановку на фронте.

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Существует много спекуляций о том, что противник получит 31 новейший американский танк M1A1 FEP. Для тех, кто не знаком с данной модификацией, это улучшенная версия M1A1 HA с использованием системы управления огнем от M1A2, но без урановой брони второго поколения типа UO87. Итак, что это означает для защиты этой боевой машины. Уровень защиты M1A1 FEP оказывается ниже среднего и даже уступает отечественному Т-72Б. Он имеет толщину брони 360 мм против кинетических снарядов и 450-500 мм против кумулятивных снарядов в корпусе, а также 420 мм против кинетических снарядов и 600-650 мм против кумулятивных снарядов в башне. Кроме того, M1A1 FEP не располагает дополнительными средствами защиты.

Этот танк имеет вес 56 тонн и силовой агрегат мощностью 1500 лошадиных сил. Благодаря этому, машина обладает высокой маневренностью и, возможно, может опередить танк Т-80БВМ. Важно также отметить отличную систему управления огнем, которая, как минимум, не хуже отечественной системы "Сосна-У" и, скорее всего, превосходит ее. 

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Существует некоторая неопределенность относительно используемых боеприпасов для "Абрамса". Пентагон заявляет только о передаче ОБПС типа М829А2 и М829А3, которые являются крайне опасными для танков из-за высокой пробивной способности, другие виды снарядов для "Абрамса" остаются неизвестными. Возможно, БК будет содержать кумулятивные М830. Неясно, будут ли иметься в арсенале многоцелевые снаряды М830А1. Стрельба из 120-мм пушки требует ведущего устройства, поэтому М830А1 нельзя считать полноценным фугасом. Кроме того, боевая часть кумулятивных снарядов М830А1 содержит меньшее количество взрывчатого вещества по сравнению с осколочными снарядами. Относительно наличия таких снарядов в арсенале не сообщается. Та же неопределенность сопровождает и картечный снаряд М1028, поскольку вероятность его передачи низка. Единственный снаряд, помимо ОБПС, который может быть использован, - это RH31 - классический 120-мм фугасный заряд немецкой разработки. Калибры орудий M1 и Leopard 2 одинаковы, артиллерийские системы также. В итоге, можем смело говорить о трех типах снарядов - ОБПС M829A2\A3, кумулятивные снаряды M830 и осколочные фугасные снаряды RH31 для M1A1 FEP.

Но где именно эти танки М1A1 FEP могут появиться. В настоящее время, в условиях активных боевых действий, существуют три потенциальные точки: Донецкое, Бахмутское и Купянское. Но ни в одном из этих направлений фронт не продвигается активно на данный момент, по крайней мере, на 19 октября 2023 года. Обе стороны активно используют артиллерию, противотанковые ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты. В редких случаях привлекаются авиация и танки для поддержки боевых действий.

Учитывая все перечисленное, если M1A1 FEP появится на передовой линии, он, возможно, станет "мальчиком для битья". В настоящее время нет защитных мер от беспилотных летательных аппаратов, а также недостаточная защищённость от противотанковых ракетных комплексов, особенно учитывая ракеты "Вихрь" и "Корнет" с их высокой пробивной способностью более 750 мм. Против артиллерии любой танк остается без защиты...

Если говорить о прямой стычке между Т-72Б3 и M1A1 FEP, результат будет зависеть от многих факторов. Т-72Б3 имеет в своём арсенале несколько типов снарядов, таких как 3БМ42 с пробивной способностью 450 мм стали на дистанции 2000 метров. Кроме того, экипаж может использовать 3БМ42М с пробивной способностью 500 мм и "Свинец-2" с пробивной способностью 650 мм на той же дистанции. Напомним, максимальная пробивная способность M1A1 FEP в корпусе башни составляет 420 мм стали.

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В итоге, M1A1 FEP представляется довольно уязвимым в сравнении с другими современными танками на поле боя, что не добавляет оптимизма для его экипажей. Их могут атаковать как противотанковые ракетные комплексы типа "Вихрь" или "Корнет", так и танковые снаряды Т-72Б3, Т-80БВМ или Т-90М. При достаточном везении даже Т-72Б1 имеет шанс пробить M1A1 FEP в лоб. Справедливости ради, отечественные танки также не могут считаться неуязвимыми из-за наличия ОБПС М829А2 и А3 в арсенале американцев. "Спор" в танковой дуэли будет решаться правом первого выстрела, которое, объективно говоря, на стороне M1A1 благодаря его системе управления огнем.

#украина #новости #abrams #купянск #танк #купянское направление #корнет #m1a1 abrams #вихрь #т72-б
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