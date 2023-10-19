На Украину прибыли все американские танки Abrams. По мнению Зеленского, они заметно усилят украинскую армию. Но российские военные эксперты подчеркивают, что данная техника не изменит обстановку на фронте.

Существует много спекуляций о том, что противник получит 31 новейший американский танк M1A1 FEP. Для тех, кто не знаком с данной модификацией, это улучшенная версия M1A1 HA с использованием системы управления огнем от M1A2, но без урановой брони второго поколения типа UO87. Итак, что это означает для защиты этой боевой машины. Уровень защиты M1A1 FEP оказывается ниже среднего и даже уступает отечественному Т-72Б. Он имеет толщину брони 360 мм против кинетических снарядов и 450-500 мм против кумулятивных снарядов в корпусе, а также 420 мм против кинетических снарядов и 600-650 мм против кумулятивных снарядов в башне. Кроме того, M1A1 FEP не располагает дополнительными средствами защиты.

Этот танк имеет вес 56 тонн и силовой агрегат мощностью 1500 лошадиных сил. Благодаря этому, машина обладает высокой маневренностью и, возможно, может опередить танк Т-80БВМ. Важно также отметить отличную систему управления огнем, которая, как минимум, не хуже отечественной системы "Сосна-У" и, скорее всего, превосходит ее.

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Существует некоторая неопределенность относительно используемых боеприпасов для "Абрамса". Пентагон заявляет только о передаче ОБПС типа М829А2 и М829А3, которые являются крайне опасными для танков из-за высокой пробивной способности, другие виды снарядов для "Абрамса" остаются неизвестными. Возможно, БК будет содержать кумулятивные М830. Неясно, будут ли иметься в арсенале многоцелевые снаряды М830А1. Стрельба из 120-мм пушки требует ведущего устройства, поэтому М830А1 нельзя считать полноценным фугасом. Кроме того, боевая часть кумулятивных снарядов М830А1 содержит меньшее количество взрывчатого вещества по сравнению с осколочными снарядами. Относительно наличия таких снарядов в арсенале не сообщается. Та же неопределенность сопровождает и картечный снаряд М1028, поскольку вероятность его передачи низка. Единственный снаряд, помимо ОБПС, который может быть использован, - это RH31 - классический 120-мм фугасный заряд немецкой разработки. Калибры орудий M1 и Leopard 2 одинаковы, артиллерийские системы также. В итоге, можем смело говорить о трех типах снарядов - ОБПС M829A2\A3, кумулятивные снаряды M830 и осколочные фугасные снаряды RH31 для M1A1 FEP.

Но где именно эти танки М1A1 FEP могут появиться. В настоящее время, в условиях активных боевых действий, существуют три потенциальные точки: Донецкое, Бахмутское и Купянское. Но ни в одном из этих направлений фронт не продвигается активно на данный момент, по крайней мере, на 19 октября 2023 года. Обе стороны активно используют артиллерию, противотанковые ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты. В редких случаях привлекаются авиация и танки для поддержки боевых действий.

Учитывая все перечисленное, если M1A1 FEP появится на передовой линии, он, возможно, станет "мальчиком для битья". В настоящее время нет защитных мер от беспилотных летательных аппаратов, а также недостаточная защищённость от противотанковых ракетных комплексов, особенно учитывая ракеты "Вихрь" и "Корнет" с их высокой пробивной способностью более 750 мм. Против артиллерии любой танк остается без защиты...

Если говорить о прямой стычке между Т-72Б3 и M1A1 FEP, результат будет зависеть от многих факторов. Т-72Б3 имеет в своём арсенале несколько типов снарядов, таких как 3БМ42 с пробивной способностью 450 мм стали на дистанции 2000 метров. Кроме того, экипаж может использовать 3БМ42М с пробивной способностью 500 мм и "Свинец-2" с пробивной способностью 650 мм на той же дистанции. Напомним, максимальная пробивная способность M1A1 FEP в корпусе башни составляет 420 мм стали.

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В итоге, M1A1 FEP представляется довольно уязвимым в сравнении с другими современными танками на поле боя, что не добавляет оптимизма для его экипажей. Их могут атаковать как противотанковые ракетные комплексы типа "Вихрь" или "Корнет", так и танковые снаряды Т-72Б3, Т-80БВМ или Т-90М. При достаточном везении даже Т-72Б1 имеет шанс пробить M1A1 FEP в лоб. Справедливости ради, отечественные танки также не могут считаться неуязвимыми из-за наличия ОБПС М829А2 и А3 в арсенале американцев. "Спор" в танковой дуэли будет решаться правом первого выстрела, которое, объективно говоря, на стороне M1A1 благодаря его системе управления огнем.