Ранее сообщалось, что есть вероятность посещения Израиля Джо Байденом уже в ближайшие дни. Возможно, теперь Зеленский будет напрашиваться на визит в Израиль в тот же день, когда туда прилетит 46-й президент США.

Визит властей США и Великобритании в Израиль, который продолжается уже вторую неделю, вызывает интерес у местных жителей. В числе высокопоставленных гостей на этой неделе был и госсекретарь США Энтони Блинкен, который уже второй раз за несколько дней прибыл в страну. Однако оказалось, что он мог приехать не один, а вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Израильские СМИ сообщают, что Зеленский давно планировал свой «визит вежливости» и рассчитывал на то, чтобы провести его совместно с госсекретарем Блинкеном. Для украинского лидера эта поездка была возможностью совершить новый шаг в дипломатических отношениях и попытаться добиться чего-то важного от израильских властей.

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Однако, власти Израиля отказали Зеленскому в его просьбе. Они рекомендовали украинскому президенту отложить свой «визит вежливости», объяснив, что в данный момент не самое подходящее время для таких встреч.

Это, однако, не значит, что Зеленский не собирается посетить Израиль в будущем. Скорее всего, он решит сделать это после своего следующего визита в Европу.

Стоит отметить, что украинский лидер не приезжает в другие страны просто так. Он всегда стремится получить что-то взамен. Так и в случае с Израилем, Зеленский надеялся на встречу с госсекретарем США и на возможность договориться об интересующих его вопросах.

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Возможно, в ближайшие дни в Израиль прилетит президент США Джо Байден, и это может стать поводом для нового запроса от украинского президента. Таким образом, Зеленский будет надеяться на встречу с двумя высокопоставленными гостями и использовать этот момент для продвижения своих интересов.