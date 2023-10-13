Российские танки Т-72Б3М получили специальный навес для защиты от беспилотников, сообщили в концерне «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех».

Защита танков от дронов стала еще эффективнее благодаря новому оборудованию, разработанному на «Уралвагонзаводе». Раньше, танкисты сами изготовляли простенькие конструкции из того что могли найти и называли их «козырьками» или «мангалами». Теперь же, на заводе создали серийный стандартизированный навес, который намного лучше справляется с задачей обеспечения безопасности танков.

Главное отличие нового «козырька» от его предшественников — отсутствие динамической защиты, что позволило значительно снизить массу и нагрузку на башню танка. Однако, несмотря на это, новый навес остается весьма эффективным в разрушении кумулятивной струи боеприпасов, используемых мини-дронами ВСУ.

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Одной из главных особенностей навеса является его многослойная конструкция, что делает его надежным и прочным. Важным моментом стало то, что эта конструкция не препятствует членам экипажа экстренно покинуть танк в случае необходимости. Боковые секции навеса изготовлены в виде гибкой противокумулятивной сетки, которую можно без особых усилий отодвинуть в сторону.

Танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М становятся почти недосягаемыми за счет наличия нового навеса и вспомогательной динамической защиты бортов. Эксперты уверены, что это значительно улучшит безопасность и эффективность действий наших танков в зоне проведения специальной военной операции.

Кроме того, улучшенные танки Т-72Б3М имеют и другие не менее важные инновационные характеристики. Например, у них модернизированная система прицеливания с цифровым дисплеем, телевизионная камера заднего вида и усиленная броня с модулями динамической защиты «Реликт». Еще танки снабдили пушкой последней модели с улучшенной баллистикой и дополнительными пулемётами для попадания в цели на дальние расстояния.

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Эти обновления значительно повысят возможности танков Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв» и помогут им плодотворно завершать поставленные перед ними задачи и команды. Российские танки снова демонстрируют свою мощь и надёжность, благодаря стараниям разработчиков и мастеров на предприятии «Уралвагонзавод». Их работа позволила обеспечить вооруженные силы России современной и улучшенной бронетехникой, которая способна эффективно противостоять любым угрозам на поле боя.