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gotreksson
В России начнут постройну новых самолётов Ан-124
Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124, спустя почти 19 лет попыток договориться с Украиной.

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Как все уже могли заметить, проблема с импортозамещением критических технологий не является новой для российской авиастроительной отрасли. История с пассажирскими самолетами "Сухой СуперДжет" и МС-21, безусловно, была серьезным уроком. Однако, существует еще один самолет, хотя и более сложный случай, с которым приходится столкнуться - это Ан-124. Усложняет и тот факт, что Родина этого транспортника - Украина.

Производство Ан-124 началось еще в 1982 году и было масштабным проектом, в который вовлекли более 110 предприятий из Советского Союза. Однако, создание ключевых компонентов, в том числе двигателей, находилось и продолжает находиться на Украине, на заводе "МоторСич" в Запорожье. Украина, в свою очередь, не является партнёром России и не поставляет детали с 2014 года.

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Даже до 2014 года, когда экономические отношения между Россией и Украиной были более тесными, договориться о возобновлении совместного производства "Русланов" оказалось невозможным. Большая часть существующих Ан-124 была произведена в СССР, и только немногие самолеты были введены в эксплуатацию в 1990-х и 2000-х годах. Более половины из них были произведены в России, на заводе в Ульяновске, в то время как двигатели производили только в Запорожье. Это стало главной проблемой, которую так и не удалось решить, несмотря на долгие годы переговоров с Киевом.

Было бы логичным полностью воссоздать строительство самолетов в Российской Федерации и найти замену двигателю. Однако, мы продолжали надеяться на соседнюю страну. События 2014 года привели к разочарованию в данном вопросе. И только сейчас Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявляет, что у России есть аналоговый двигатель для Ан-124.

Конечно, технические детали агрегата больше предназначены для специалистов в авиационной области. Более интересно обсудить математическую составляющую цифр и реальность удвоения парка Ан-124 к 2025 году.

Нам следует узнать, сколько самолетов Ан-124 на данный момент эксплуатируется. Если верить открытым источникам, в российской военно-транспортной авиации насчитывается 11 самолетов. То есть, в буквальном смысле, это количество действующих машин. Согласно логике министра обороны, к 2025 году у нас должно быть 22 самолета. Однако, вероятно, на самом деле их количество ниже. Тогда задача "удвоения" становится менее сложной, но все равно значимой.

Производственный цикл для Ан-124 требует много месяцев. Зачастую, кажется, Российская Федерация слишком долго занимается согласованиями, чтобы поверить в то, что сможет создать достаточное количество самолетов. Кроме того, необходимо учесть финансовые возможности и вопросы закупки необходимых материалов и комплектующих.

С другой стороны, удвоение числа самолетов Ан-124 обусловлено растущей потребностью в транспортировке грузов больших размеров и веса. Этот тип самолета является одним из немногих в мире, способных выполнять сложные задачи по перевозке крупногабаритных грузов. Главными заказчиками таких перевозок выступают различные военные и государственные организации, а также международные компании, осуществляющие поставки крупногабаритного оборудования и грузов в отдаленные регионы.

Поэтому план по удвоению числа самолетов Ан-124, хотя и амбициозный, является вполне реалистичным. В результате его реализации у нашей страны будет больше ресурсов для выполнения важных транспортных задач. Кроме того, это позволит снизить зависимость от импорта, укрепить оборонную и экономическую безопасность страны.

Однако, следует отметить, что достижение данной цели потребует совместных усилий не только со стороны государства, но и от российских производителей, научных и исследовательских центров. Необходимо создать не только сам самолет, но и его двигатель, а также обеспечить квалифицированный персонал для его обслуживания. Также важно разработать эффективную систему логистики и обеспечения запасными частями.

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В целом, план по удвоению числа самолетов Ан-124 обусловлен стратегической необходимостью и имеет все шансы быть реализованным. Он позволит России укрепить свои оборонные и экономические позиции, а также обеспечить надежный и эффективный транспорт грузов больших размеров. Однако, для его успешной реализации необходимо учесть множество технических, финансовых и организационных аспектов.

#россия #украина #новости #технологии #производство #самолет #сергей шойгу #двигатели #ан-124 &quot;руслан&quot; #ан-124
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