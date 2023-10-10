Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков: есть признаки того, что на Невадском полигоне ведутся или велись, по крайне мере, до последнего времени соответствующие работы.

Похоже, что ядерная гонка разгорается с новой силой, и Российская Федерация не намерена оставаться в стороне. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, Сергей Рябков, поделился с журналистами предупреждением: Соединенные Штаты Америки ведут подготовку к ядерным испытаниям на Невадском полигоне.

Несмотря на то, что Вашингтон долго надеялся, что остальные страны будут только наблюдать и молчать, Россия решительно высказала свою позицию. Если США продолжат свою опасную игру, Москва будет вынуждена ответить зеркально.

реклама

"Мы будем отзеркаливать их действия. И тогда у американцев возникнет совершенно иная ситуация",- ясно подчеркнул Рябков.

Дипломат еще раз подчеркнул, что Россия считает такой расклад крайне негативным, но она готова к нему. Вполне возможно, что ответно-встречный удар России на ядерную атаку противника не оставит шансов на выживание ни одному агрессору.

Последние ядерные испытания в Неваде проводились в 1992 году. С 1951 года до 1992 года были проведены более 900 ядерных испытаний на Национальной ядерной испытательной площадке Невады. После 1992 года, США подписали Мораторий на ядерные испытания и прекратили проведение таких испытаний.

В России тогдашнем СССР последние ядерные испытания состоялись 19 октября 1990 года. Впоследствии Российская Федерация получившая ядерное наследие СССР и проводила испытания до августа 1991 года, когда президент Борис Ельцин подписал указ обо временном прекращении ядерных испытаний. В дальнейшем Россия объявила мораторий на ядерные испытания.

Очевидно, что ситуация становится все более накаляющей, и стабильность мирового порядка находится под угрозой. Не стоит забывать, что последствия ядерного конфликта несравнимы с чем-либо, что мир видел ранее. Страшные последствия, которые несет за собой любая ядерная атака, должны быть сильным напоминанием о необходимости сохранять мир и дипломатическое решение конфликтов.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Мы надеемся, что разум и здравый смысл преобладают в погоне за величием и властью, и мировые лидеры примут решение остановить эту опасную игру с ядерным оружием. Ведь на кону стоит судьба планеты и ее обитателей.