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gotreksson
На границе КНДР и РФ активизировалось железнодорожное движение
На этой неделе значительно активизировалось железнодорожное движение вдоль границы между Северной Кореей и Россией. Всплеск показали спутниковые снимки. Это происходит на фоне обеспокоенности возможными поставками оружия после встречи лидеров стран Ким Чен Ина и Владимира Путина в прошлом месяце.

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После визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию в сентябре этого года и его встречи с президентом Владимиром Путиным, на северокорейской границе с нашей страной наблюдается необычная активность. Американское издание Beyond Parallel – CSIS сообщает, что на железнодорожном комплексе Туманган заметно увеличилось количество грузовых вагонов. Спутниковые снимки показали, что число вагонов возросло с 20 до 73, что является рекордным значением за последние пять лет.

Что именно перевозится на этом узле остается загадкой, так как товары в вагонах закрыты брезентом. Появление контейнеров и оборудования, отличающихся от предыдущих лет, может свидетельствовать о переброске артиллерии и боеприпасов. Однако для окончательных выводов журналистам требуются дополнительные данные.

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Статья также напоминает, что в прошлом ноябре на этом железнодорожном узле были замечены вагоны из российского Хасана, которые, предположительно, перевозили оружие для ЧВК «Вагнер». Это подтверждает наличие тесных связей между КНДР и Россией.

Кроме того, аналитики отмечают планы северокорейских властей не только восстановить движение на этом комплексе, но и значительно его расширить. Строительство нового складского комплекса свидетельствует о возможности увеличения пропускной способности. Также заметно обновление и модернизация объекта. Появление забора и охраны указывает на стремление КНДР контролировать перемещение населения и обработку товаров на границе с Россией.

Активность на российской стороне границы, в железнодорожном комплексе Хасан, не такая замысловатая и связана с местной промышленностью. Тем не менее, для полного понимания ситуации американскому изданию всё также нехватает дополнительных данных о направлении движения вагонов.

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Таинственная активность на северокорейском железнодорожном комплексе Туманган вызывает вопросы и требует дальнейшего изучения. Какие товары перевозятся и какие планы имеют северокорейцы – вряд ли остается загадкой, Beyond Parallel предполагает что северокорейское руководство предает России артиллерийские снаряды разных калибров. Однако, что отдает Российская Федерация в обмен на вооружение остается загадкой.

#россия #новости #кндр #вооружение #артиллерия #боеприпасы #граница #модернизация #туманган #хасан
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