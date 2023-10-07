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gotreksson
Израильский премьер призвал жителей Газы покинуть сектор, ожидается операция с уличными боями
Израильская армия приняла кардинальное решение по нескольким объектам в городе Сдерот, которые ранее были взяты под контроль палестинскими вооружёнными отрядами.

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Израильская армия приняла решение относительно нескольких объектов, ранее находившихся под контролем палестинских вооруженных отрядов в Сдероте. Среди этих объектов был полицейский участок, на котором укрылись члены вооруженного крыла ХАМАС. Однако, теперь этот участок будет уничтожен, что может привести к непредсказуемым последствиям и непредсказуемому развитию событий. Дилемма заключается в том, что ранее поступала информация о наличии израильских военнопленных и заложников среди гражданских лиц, но официальные лица Израиля не делают никаких заявлений относительно освобождения этих людей. 

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На данный момент, ЦАХАЛ заявила, что смогла вернуть контроль над большинством захваченных ХАМАСом территорий. Это представляет значительный прорыв для Израиля, поскольку палестинские вооруженные отряды регулярно проникали в крупный город Ашкелон. Население города составляет около 140 тысяч человек, а присутствие арабского меньшинства составляет примерно 12%. Интересно отметить, что арабское меньшинство в разных городах Израиля поддерживает действия ХАМАСа и активно выражает свою поддержку лозунгами и протестными действиями. Недавно было сообщено о перекрытии дорог в северном Негеве израильскими арабами, которые осуществляют блокировку израильской военной техники, строят баррикады и поджигают покрышки.

Тем временем эксперты продолжают обсуждать, какую конкретную цель преследовал ХАМАС и почему израильская разведка "прозевала" подготовку к такому масштабному вторжению. Существуют множество версий, включая ту, что сам Израиль мог самостоятельно искусственно вызвать соединение сектора Газа ради решения вопроса о его будущем, аналогично тому, как Азербайджан решил вопрос Нагорного Карабаха. Также существует версия, которая говорит о том, что атаку ХАМАСа спонсировал и нацелил Иран, чтобы не позволить Израилю укрепить свои отношения с Саудовской Аравией. Пока что все эти версии остаются всего лишь догадками, но конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты с новой силой.

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Президент Израиля, Нетаньяху, призвал гражданское население сектора Газа покинуть свои дома в свете возможного обрушения полной военной мощи Израиля на этот регион. Ожидается, что после нескольких волн бомбардировок с воздуха, бронетанковые подразделения ЦАХАЛ начнут уличные бои в Газе, Хар-Юнисе и других городах. Кроме того, командование ЦАХАЛ также сообщило, что будет задействована артиллерия. Израиль готовится применить всю свою военную мощь для разрешения конфликта.

#иран #конфликт #израиль #артиллерия #хамас #цахал #газа #нетаньяху #ашкелон #ближнийвосток
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