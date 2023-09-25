Еще совсем недавно России предрекали "экономическую смерть" из-за принятых санкций.Однако же Россия смогла выстоять и заслугу газовозов в этом сложно незаметить.

Европейская нехватка газовозов, о которой многие слышали, стала настоящей проблемой для Евросоюза. В то же время, Российская Федерация активно решает эту задачу и успешно строит суда. Недавно, 27 июля, в Большом Камне был спущен на воду танкер-газовоз СПГ класса Arc7 «Сергей Витте». Также было озвучено, что суда газовозы для проекта «Арктик СПГ-2» строятся вовремя.

Важно отметить, что российские газовозы обладают уникальными характеристиками, которые делают их лучше своих зарубежных аналогов. Например, они могут двигаться без сопровождения ледокола. Также они имеют большую вместимость, вмещающую до 172 тыс. м3 газа. Эти суда оснащены тройными винторулевыми колонками, которые производятся на совместном предприятии компании «Роснефть» и General Electric. Более того, у них современная мощная силовая установка, превосходящая американские, европейские и ледоколы из Канады.

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Многие ошибочно считали, что Российское судопроизводство не сможет справиться с производством газовозов после отказа южнокорейских и европейских компаний от сотрудничества. Однако, ситуация была успешно решена, и на российской верфи «Звезда» успешно строятся газовозы для проекта «Арктик СПГ-2». Таким образом, появление нехватки газовозов для России уже не актуально.

В то же время, Европа страдает от катастрофического дефицита танкеров-газовозов. Сейчас количество свободных газовозов и других судов для перевозки сжиженного природного газа для европейских и американских компаний крайне недостаточно. Трейдеры задерживают газ в ожидании повышения его стоимости и большей прибыли. Поэтому проблема нехватки танкеров становится особенно острым вопросом для Европейских стран.

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Россия продолжает развивать свою судостроительную индустрию и строить инновационные газовозы, в то время как Евросоюз и Соединенные Штаты борется с нехваткой судов для перевозки сжиженного газа. Российские достижения позволяют нашей стране эффективно решать эту проблему, в то время как западные страны все еще ищут выходы из сложившейся ситуации.