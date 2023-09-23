«Ъ»:Генеральная прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконными итогов приватизации химического предприятия в Губахе АО «Метафракс Кемикалс»

Скандальный владелец российского химического завода Метафракс, Сейфеддин Рустамов, оказался в центре внимания после расследования Генпрокуратуры РФ. Этот завод, один из крупнейших производителей метанола в стране и Европе, является объектом пересмотра результатов приватизации, требующим возврата государству. Несмотря на это, богатства, нажитые незаконно и связанные с криминалом в 90-е годы, оказались вне досягаемости для Рустамова и его соучастников.

История Губахинского химического завода, на котором базируется Метафракс, началась в середине 20-го века. Завод был основан в 1955 году и с течением времени стал одним из лидеров в производстве метанола. Однако на протяжении десятилетий владение заводом и переход акций находились под покровом тайны. И только в 2017 году компания раскрыла информацию о владельцах и структуре владения заводом.

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Оказалось, что с 2014 года Метафракс контролирует АО "Метахолдинг", позади которого стоит бизнесмен Сейфеддин Рустамов. Контрольный пакет акций компании принадлежит британской оффшорной компании, а затем был передан в руки Рустамова. Причем до этого акции некоторое время принадлежали кипрской и панамской оффшорным компаниям.

Генпрокуратура выявила, что Рустамов имеет вид на жительство в США и прямые финансовые связи с Метафраксом и его контролирующей компанией. За последние три года акционеры Метафракса получили более 7 миллиардов рублей в виде дивидендов, большая часть которых оказалась на счетах компании в США.

В рамках расследования Генпрокуратура также обратила внимание на репутацию партнера Рустамова, Дмитрия Рыболовлева, который также попал в целую серию скандалов и криминальных дел. В 1995 году Рыболовлев был подозреваемым в убийстве директора компании Нефтехимск, но избежал наказания по техническим причинам.

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Российский химический завод Метафракс, который является объектом пересмотра результатов приватизации, оказался в руках людей, связанных с криминалом и незаконной деятельностью. Вопрос о возвращении этих богатств государству еще остается открытым, но Генпрокуратура продолжает свое расследование и надеется на справедливое решение суда.