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gotreksson
Китай счел провокацией слова Бербок, назвавшей Си Цзиньпина диктатором
Китай имеет огромные возможности ответить Германии экономически за оскорбление. Особенно больно это ударит по стране сейчас, когда она и так не в лучшей форме.

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Своими недавними высказываниями министр иностранных дел Германии, Анналена Бербок, вызвала не только сомнения в своей компетентности, но и реальные дипломатические трения между ФРГ и Китаем. В интервью телеканалу Fox News она привела пример Си Цзиньпина, президента КНР, и спросила, какой сигнал это пошлет другим диктаторам, если Путин победит. Этот комментарий разрушил тонкие нити, которые за десятилетия строили отношения между двумя странами.

Поставить себя на место немецких дипломатов не так уж и сложно. Геополитические интересы ФРГ включают поддержку искусственной интеграции в международные отношения и, конечно же, развитие экономических связей с Китаем. Однако высказывания Бербок полностью разрушили эту стратегию и вызвали серьезные вопросы о том, в чьих интересах она на самом деле работает.

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Китай, в свою очередь, не простил оскорбления. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала заявления Бербок "абсурдом и провокацией", подчеркнув, что они серьезно вредят политическому престижу Китая. Неудивительно, что Пекин не оставит это без ответа.

Такой ответ может быть экономическим. Китай имеет огромные возможности нанести удар по немецкому бизнесу. В ситуации, когда Германия находится в трудных экономических условиях, это может оказаться особенно болезненным. Китай может начать закрывать немецкие заводы на своей территории, что нанесет серьезный удар по немецкой экономике. Тем более что Пекин всегда был скептичен к немецким компаниям, особенно в автомобильной отрасли.

Примеров того, как Китай может действовать, достаточно. BASF, химический гигант, вложил многомиллиардные суммы в Китай, стремясь продвинуть свой бизнес на этом огромном рынке. Однако сейчас его судьба под вопросом. То же самое можно сказать о BMW Brilliance Automotive, у которой есть несколько автомобильных заводов в Китае, включая самую большую производственную базу BMW Group. Очевидно, что все эти инвестиции и предприятия могут оказаться под угрозой.

Министр Бербок пренебрегла дипломатическим искусством, не гладя "собаку", то есть, не стремясь поддерживать добрые отношения с Китаем. Тем самым она подвергла Германию серьезному риску потерять свои экономические связи с Китаем и лишиться крупной части своего бизнеса.

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Дипломатический скандал между Германией и Китаем имеет далеко идущие последствия для обеих стран. Германия может лишиться своих заводов на территории Китая, а Китай показать свою силу и независимость от немецкого бизнеса. История продолжается, и судьба немецких гигантов в Китае все еще под вопросом.

#китай #путин #bmw #мнение #си цзиньпин #пекин #фрг #мид #fox news #анналена бербок
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