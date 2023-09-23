Пресс-службе госкорпорации «Ростех»:Артиллерия — бог войны, в очередной раз это подтвердилось в зоне СВО. От ее эффективности во многом зависит успех на поле боя, а потому мы уделяем особое внимание усовершенствованию наших артиллерийских систем.

ГК «Ростех», одна из важнейших военных компаний нашей страны, вышла на новый уровень с поставкой усовершенствованных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С» в ВС РФ. Эти самоходки, разработанные в рамках выполнения гос оборонного заказа, обладают интересными техническими возможностями.

Одной из важнейших особенностей обновлённой «Мста-С» является возможность работать в режиме «огневой налет». Это означает, что гаубицы способны выпускать много снарядов за короткий промежуток времени. Подобный темп стрельбы значительно повышает эффективность борьбы с вражескими орудиями, позволяя сразу после уничтожения противника переходить в другое место, чтобы уйти от ответного огня.

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Улучшенная «Мста-С» способна поражать цели несколькими снарядами, летящими по разным траекториям. Причем сначала выпускаются снаряды, летящие по длинным траекториям, чтобы все снаряды из серии падали на цель одновременно. Новый автомат зарядки позволяет увеличить скорость стрельбы до десяти выстрелов в минуту.

Однако, важно отметить, что модернизация касается не только вооружений гаубицы. Новая версия теперь оборудована автоматизированной системой управления наведения и огнем (АСУНО-М) с улучшенными точностными характеристиками и возможностью отображать электронную карту местности. Это обеспечивает более точный выбор составляющих и отправленных снарядов.

Управление самоходкой также было улучшено. Теперь работа механика-водителя автоматизирована, что позволяет получать информацию о состоянии узлов и агрегатов гаубицы в режиме реального времени. Это значительно улучшает комфорт персонала. Кроме того, благодаря инновационным решениям, установка стала менее заметной в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах.

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Артиллерия всегда была важным фактором в конфликтах, и наши оружейники продолжает активно развивать эту область. Улучшенные гаубицы 2С19М2 «Мста-С» представляют собой квинтэссенцию передовых технологий и опыта, собранного Государственной Корпорацией «Ростех». Они станут надежным оружием в руках российских военных и помогут им успешно выполнять задачи на сложных боевых театрах.