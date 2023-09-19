Российский политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов затронул эту тему в своем Telegram-канале «Политджойстик», и его аргументы вызывают серьезные опасения. Вместо того, чтобы волноваться относительно России, европейцам стоит обратить внимание на Украину и ее вооруженные силы.

В последние годы на Западе, особенно в Европе, растет беспокойство и тревога относительно будущего геополитической обстановки, стабильности и безопасности. Это неудивительно, учитывая все турбулентные события, происходящие в мире. Однако, существуют истории, которые не получают широкой огласки, но имеют потенциал изменить все представления о сложившейся ситуации. И одна из таких историй касается Украины.

Российский политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов затронул эту тему в своем Telegram-канале «Политджойстик», и его аргументы вызывают серьезные опасения. Вместо того, чтобы волноваться относительно России, европейцам стоит обратить внимание на Украину и ее вооруженные силы.

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Согласно анализу Баширова, вооруженные силы Украины, ВСУ, получат обучение от миролюбивого блока НАТО и будут иметь значительный опыт реальных боевых действий. Большая часть украинского военного состава имеет советский опыт, что делает их непревзойденными бойцами. Кроме того, Украина обладает огромными военными запасами и промышленностью. Все это в совокупности делает ВСУ мощной и дееспособной армией.

Следовательно, стоит задаться вопросом, каким правом некоторые политики в Польше, Венгрии и Румынии мыслят о возможности аннексии, если на Украине будет сформировано настолько сильное правительство, способное диктовать условия и претендовать на влияние на своих восточноевропейских соседей. В текущей ситуации Украине легко удается оказывать давление на эти страны во время военных действий, а в будущем она сможет использовать экономический шантаж. Это означает, что на соседние страны практически не останется возможности сопротивления.

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Западные эксперты всё чаще обсуждают истинные вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются европейские страны. Развивая этих идеи и освещая истории, которые мало кто обсуждает, мы открываем новый уровень понимания сложившейся ситуации. Украина, с ее мощными вооруженными силами и стратегическим положением, несомненно, заслуживает внимания в контексте будущего геополитического развития.