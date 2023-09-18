Американские исследователи сделали шаг навстречу очищению Мирового океана от пластика. Они «сконструировали» генетически модифицированный микроорганизм, который может разлагать пластик в соленой воде.

В Мировом океане сейчас плавает огромное количество пластиковых отходов. Ученые оценивают, что в океане находится более 170 триллионов частиц пластика, которые вместе весят больше двух миллионов тонн. Самое печальное, что есть такое место, как Большое тихоокеанское мусорное пятно. Это накопление пластика и прочих отходов, которые попали в воду из Северо-Тихоокеанского течения.

Пятно находится между Гавайскими островами и побережьем Калифорнии. Оно постоянно расширяется из-за того, что океанические течения увлекают все больше мусора. Сначала мусор может быть почти незаметным, если смотреть с корабля, но в воде обнаруживаются множество микрочастиц и маленьких кусочков пластика. Это серьезно затрудняет жизнь рыбам, в жабры которых попадают пластиковые частицы.

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Точный размер пятна неизвестен, но его площадь оценивается примерно от 700 тысяч до 1,5 миллиона квадратных километров. Эта площадь сравнима с территорией Монголии. Прогнозируется, что если не будут приняты меры на глобальном уровне, объем пластикового мусора в океане к 2040 году удвоится - предупредили эксперты из американского института 5 Gyres.

Однако недавно научным сообществом была предложена надежда в решении этой проблемы. Ученые из Университета штата Северная Каролина в США разработали бактерию, способную расщеплять пластик прямо в морской воде. Они использовали плоды генной инженерии для создания этой бактерии, которая способна расщеплять полиэтилентерефталат (ПЭТ), один из самых распространенных видов пластика.

В процессе работы ученые использовали два вида бактерий. Одна из них называется Vibrio natriegens, отлично себя чувствует в соленой воде, а также быстро размножается. Вторая бактерия - Ideonella sakaiensis - специализируется на разлагании ПЭТ.

Ученые взяли гены, отвечающие за разлагающие пластик ферменты, из I. sakaiensis и внедрили их в V. natriegens. Плазмиды - небольшие молекулы ДНК, отделенные от хромосом и способные к автономной репликации, были использованы для переноса генетических последовательностей в другую клетку. В результате получилась бактерия, которая может разлагать пластик в соленой воде.

Иследователи считают это достижение очень важным и обнадеживающим. Это первый известный генетически модифицированный организм, способный расщеплять пластик в океане. Они отмечают, что это особенно важно, так как нет необходимости вылавливать пластик из океана и очищать его от соли перед его разложением.

Дальнейшие исследования ученых будут направлены на внедрение генов I. sakaiensis непосредственно в генетический код V. natriegens, чтобы усилить процесс разложения пластика в модифицированных бактериях. Также планируется изменить V. natriegens так, чтобы она могла использовать продукты разложения ПЭТ в качестве питания. Ученые также сотрудничают с представителями химической промышленности, чтобы найти полезные химические продукты, которые могут быть получены при разложении пластика.

Время покажет, какие успехи будут достигнуты в борьбе с Большим мусорным пятном благодаря использованию генетически модифицированных организмов. Но это одна из многочисленных идей, которые могут помочь решить проблему мусора в океане.