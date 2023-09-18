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Европа активно тратит запасы газа, накопленные к зимнему периоду
Темпы закачки газа в хранилища Европы упали до минимума с 2011 года.При сохранении текущих темпов закачки газа Европа может достичь следующей ключевой отметки в 95% к концу сентября.

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В сентябре текущего года Европа зафиксировала рекордный уровень добычи газа из подземных хранилищ (ПХГ) с 2011 года, по данным ТАСС. Интересно, что наполнение газового топлива в этих хранилищах достигли минимальной планки за последние несколько лет.

На данный момент совокупное количество аккумулированного топлива в газохранилищах Евросоюза находиться около 94%, что все же намного меньше сезонного максимума для этого времени года. В то же время спрос на газовое топливо на биржах Европы остается стабильным, а его цена продолжает держаться около 400 долларов за 1 тысячу кубических метров. На этом фоне проблемы забастовок на промышленных предприятиях сжиженного природного газа в Австралии вызывают обеспокоенность исследователей рынка.

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Важную роль в поставке газа для Европы играет Украина после повреждений газопроводов «Северный поток». В настоящее время «Газпром» использует украинский транзит, отправляя 41,5 миллиона кубических метров газа в сутки через эту страну. Украинская сторона подтвердила данный объем. Одновременно Украина остановила транзит российского голубого топлива в Европу через терминал «Сохрановка» со ссылкой "непреодолимую силу". Однако в компании «Газпром» не видят оснований для таких действий и считают, что это неправомерное решение.

Кроме того, стоит отметить, что в сентябре текущего 2023 года «Нафтогаз Украины» подал в арбитражные органы исковое прошение действиям «Газпрома». Тем не менее в российском газовом гиганте считают, что притязания украинской стороны лишены оснований и необоснованны.

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#украина #новости #европа #кризис #северный поток #газпром #австралия #газ в европу #нафтогаз украина #сохрановка
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