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Россия не прекращает поставки газа в Молдавию, несмотря на долг 700 млн долларов
"Мы пришли к выводу, что озвученные долги не обоснованы, и мы их выплачивать не намерены", — премьер Молдавии Дорин Речан.

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С приближением холодной зимы многие европейские страны начинают испытывать панику из-за необходимости обеспечить достаточные запасы газа. В это время европейские чиновники активно выражают свою антироссийскую позицию, однако их заявления не приносят никаких реальных результатов, кроме морального удовлетворения. Вопрос о поставках газа стоит остро во всей Европе, и каждая страна ищет способы выжить в этой ситуации.

В качестве одного из примеров можно рассмотреть действия Молдавии, которая решила "простить" свою задолженность перед российским Газпромом. Кишиневу удалось достичь этого, заплатив аудиторской компании за проведение аудита, результаты которого сообщили о том, что "Молдавагаз" не имеет никакой задолженности перед российской стороной. Новость была громко оглашена президентом Молдовы Майей Санду, которая добавила, что "Газпром" пытался обмануть Кишинев и заставить его заплатить огромные суммы за поставленный газ. При этом стоит заметить, что сумма задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" составляла 709 миллионов долларов.

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Начиналось все с попытки Кишинева найти способ снизить сумму долга, чтобы использовать ее в качестве переговорного рычага с "Газпромом". Однако затем они решили обойти эту проблему, рассуждая так: "Зачем платить хоть что-то, когда можно не платить вовсе?" На первый взгляд такая логика может показаться безумной, но в современной Европе это становится нормой. Они не видят необходимости соблюдать условия договоренностей, особенно когда дело касается России. 

Несмотря на очевидность ситуации, здесь скрываются скрытые смыслы, которые предостерегают Россию от принятия решения о перекрытии газового вентиля Молдавии. Возможно, речь идет о политическом аспекте, где Россия стремится сохранить позиции и авторитет в регионе. Возможно, это связано с экономической выгодой от дальнейшего сотрудничества с Молдавией. Кроме того, Россия может использовать поставки газа в качестве инструмента воздействия на политику Молдовы и ее отношения с другими странами.

Поставки газа в Молдавию, несмотря на ее враждебную позицию, остаются в интересах России. Это свидетельствует о том, что в данном случае политические и экономические аспекты перевешивают некоторые краткосрочные выгоды перекрытия поставок. Однако будущее отношений между Россией и Молдавией остается неясным и будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в регионе.

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#россия #новости #санкции #европа #газ #газпром #молдавия #долги #кишинев #молдовагаз
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