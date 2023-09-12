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Россия спускает на воду первый в мире газовоз на газомоторном топливе
До этого на «Звезде» спустили на воду танкер, работающий на газомоторном топливе. Подобные суда являются экологически чистыми. Они не оставляют сажи, загрязняющей льды Арктики и способствующей их ускоренному таянию.

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На верфи "Звезда" на мысе Большой Камень был спущен на воду первый в мире газовоз, работающий на газомоторном топливе. Это уникальное судно стало предметом гордости не только для России, но и для всего мирового сообщества. Представитель президента РФ, Сергей Иванов, подчеркнул, что такого судна еще никогда не было на океанских водах, и это огромный вклад в экологию Арктики.

Новая разработка российских инженеров позволяет снизить загрязнение Арктического региона и способствовать сохранению его природной красоты. Главная особенность газовоза заключается в том, что он не выбрасывает черную сажу, которая является одной из основных угроз для льдов нашего планеты. Это означает, что судно не только обеспечивает безопасную и чистую перевозку грузов, но и вносит вклад в сохранение экосистемы Арктического региона.

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Ранее верфью "Звезда" был построен и введен в состав флота также и танкер, работающий на газомоторном топливе. Это свидетельствует о стремлении России к природоохранной деятельности. Договоры на постройку 28 судов уже заключены, что говорит об огромном доверии к российской судостроительной промышленности. Верфь "Звезда" не только способствует развитию отечественного судостроения, но и создает рабочие места для многих специалистов в этой области.

Будущее выглядит обнадеживающим для этой верфи. Она становится не просто сухим доком и производителем судов, но и центром инноваций и передовых технологий в отрасли. Вторая очередь строительства объектов уже начата, что позволяет говорить о дальнейшем развитии и росте. В ближайшем будущем "Звезда" сможет выпускать суда ледового класса, а также другие виды морской техники, делая наш мир чище и безопаснее.

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#россия #новости #экология #звезда #арктика #танкер #танкеры #верфь #большой камень #газовоз
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