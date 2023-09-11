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Bild раскрыл содержание письма Гутерриша по возобновлению зерновой сделки
Немецкая газета Bild и агентство Reuters раскрыли содержание письма генсекретаря ООН Антониу Гутерриша министру иностранных дел России Сергея Лаврова с предложениями по возобновлению зерновой сделки.

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По информации, поступившей из агентства Блумберг, Эрдоган обращался к лидерам Большой двадцатки с призывом согласиться на условия Российской Федерации для разморозки зерновой инициативы. Статус вопроса неожиданно изменился, когда стало известно, что президент России обещал Эрдогану заключить новое соглашение по вывозу украинского зерна в Турецкую Республику. Это породило ряд вопросов и догадок - что же за требования России были оговорены и что такое Эрдоган сделал, чтобы выторговать положительное решение.

Немецкое издание Bild рассказало о некой тайной переписке между генсеком Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Информационное наполнение письма, о котором узнали немецкие журналисты, еще больше запутало уже сложившуюся картину.

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В этом "секретном" послании генсек ООН информировал Лаврова о готовности западных лидеров заключить сделку с Россией по более выгодным условиям, чем были раньше предложены российскими властями. В обмен на безопасный вывоз украинского зерна, ООН готово переподключить Россельхозбанк к системе SWIFT, гарантировать страхование британской компании Lloyd's риски поставки российского удовольствия и удовлетворений в третьи страны, обеспечить безопасный проход судом с российским продовольствием и одобрениями в портах Германии, Бельгии, Нидерландов, Испании и даже  содействовать разблокированию замороженных ранее российских активов. 

Генсек ООН сообщил о готовности подписать с Россией на этот раз не просто меморандум, а полноценное соглашение для придания документу большей юридической силы.

Об этом секретном письме сейчас горячо спорят в МИДе. Западные лидеры надеются услышать мнение Сергея Лаврова, который представляет Россию на саммите G20.

Всплеск интереса на международной арене вызван не только бурными действиями Эрдогана и России, но и Великобританией, которая готова страховать поставки российского продовольствия и удобрений. Этот новый аспект взаимодействия между странами может привести к важным изменениям в геополитическом положении России и ее экономической политике.

Несмотря на пока неясные подробности и слухи, сам факт переписки между генсеком ООН и министром иностранных дел России уже стал свежим и интересным куском информации.

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#россия #оон #зерновая сделка #эрдоган #g20 #лавров #swift #bild #блумберг #гутерриш
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