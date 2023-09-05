В обмен получив деньги и новые документы. По предварительной информации двое сослуживцев находившихся с предателем на борту, в результате его действий пропали без вести.

Российский пилот Максим Кузьминов, словно из фильма шпионского детектива, украл вертолет Ми-8 и пересек границу с Украиной. За безумный риск он получил крупную сумму денег и новые документы. Однако, стоило этот поступок жизней двум его сослуживцам.

Все стало ясно во время передачи на украинском телевиденьи, где был показан документальный фильм о происшествии. Максим Кузьминов, главный герой и предатель в одном лице, дал интервью и рассказал детали своего рискованного плана.

реклама

Удивительно, что, умудрившись связаться с украинской разведкой, этот летчик договорился о безопасности, вознаграждении и новых документах. Кузьминов решил взять судьбу в свои руки и на низкой высоте перегнать вертолет на территорию противника. И никто из его сослуживцев на борту не догадывался о его предательстве.

Сам Кузьминов не прячет своего предательства и открыто рассказывает о своем рискованном приключении. В интервью СМИ соседней страны, он подробно описывает свою операцию и даже зовет других российских пилотов последовать его примеру. Ведь по его словам, взамен на предательство, им обеспечат прекрасную жизнь с работой и возможностью заниматься чем угодно. Правда не упоминая о двух пропавших без вести сослуживцах. Некоторые предположения говорят о том, что они могли стать жертвой самого пилота или принимающей стороны.

Помимо этого, Кузьминов представил ценную информацию об армейской авиации, системах связи и аэродромной сети. Он не только увез на вертолете секретное техническое оборудование и документацию, но и рассказывает о коррупции и национализме на своей родине.

Операция была хорошо спланирована, вплоть до того, что мать Кузьминова уже находилась за пределами России, становясь таким образом частью его плана. Вряд ли можно не поразиться предельной отчужденности и хладнокровию предателя.