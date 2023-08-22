Военный эксперт Алексей Суконкин заявил о возможном участии бойцов ЧВК "Вагнер" в боевых операциях в Нигере. Он также высказал свою точку зрения о целях и задачах предполагаемого вторжения.





Бойцы ЧВК «Вагнер» готовы принять вызов и встать на защиту свободы в Нигере, если правительство этой страны обратится к компании с предложением. Об этом заявил военный эксперт Алексей Суконкин, подчеркнув, что ЧВК «Вагнер» продолжает активно действовать в Африке.

реклама

Эксперт также отметил, что страны ЭКОВАС, заявившие о возможном военном вмешательстве в Нигере, сами не до конца понимают цели и задачи своего возможного вторжения. В то же время, Суконкин подчеркнул, что защита свободы и народа в Нигере является первоочередной задачей для бойцов ЧВК «Вагнер».

Насколько известно, ЧВК «Вагнер» продолжает свою деятельность в различных африканских странах. Однако детали их контрактов и набор новых сотрудников остаются неизвестными. Возможно, бойцы проводят образовательную работу, обучая воинским специальностям и передавая опыт ведения боевых действий.

Важно отметить, что эксперт высказал уверенность в том, что за агрессивной политикой ЭКОВАС против Нигера стоит их бывший колонизатор - Франция. Это свидетельствует о сложной политической обстановке и возможно наличии скрытых интересов между различными государствами.

В то же время, видео, опубликованное Евгением Пригожиным - главой ЧВК «Вагнер», привлекло внимание. Пригожин не раскрыл свое местонахождение, но рассказал о том, что бойцы выполняют сложные задачи при высоких температурах и проводят разведывательные действия. Он также подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» делает Россию еще более важным игроком на мировой арене и способствует укреплению свободы в Африке.

Таким образом, боевые действия в Нигере могут стать новым вызовом для ЧВК «Вагнер», а их участие может стать решающим фактором в защите народа этой страны.