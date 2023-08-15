Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson За пост начислено вознаграждение
Из-за падения рубля из России уедут до трети трудовых мигрантов
Однако, эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов полагает, что не все мигранты приезжают в Россию исключительно для заработка

реклама

Ослабление российского рубля может привести к массовому уходу трудовых мигрантов из страны, утверждает глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов. Исследование проведенное среди представителей узбекской диаспоры показало, что половина из них рассмотрит возможность уехать из России из-за роста курса доллара.

Начиная с июня, рубль продолжает слабеть по отношению к основным иностранным валютам. Это привело к тому, что на Мосбирже доллар впервые с марта превысил отметку в 101 рубль, а евро достигло отметки в 110 рублей. За всё время с начала года, реальный эффективный курс рубля снизился на 26,4%. В первые семь месяцев года, рубль потерял 27,5% к доллару и 29,9% к евро. Однако, после заявления Банка России о внеочередном заседании, проведенном 15 августа, рубль начал укрепляться.

реклама

По мнению Исмаилова, рост курса доллара приводит к снижению заработков иностранных работников в России, что делает их весьма сопоставимыми с доходами на родине. Он предполагает, что основной отток мигрантов может произойти из наименее оплачиваемых сфер, таких как ритейл, общепит, клининг, кейтеринг, курьерская доставка, сельское хозяйство и других.

Организации HeadHunter и SuperJob затруднились оценить среднюю заработную плату вакансий, предназначенных для мигрантов. Однако, по данным исследования экспертов из МГУ и «Федерации мигрантов России», в 2021 году средняя зарплата трудовых мигрантов составляла 47 100 рублей в месяц. Самая высокая зарплата была зафиксирована у мигрантов, занятых в строительстве и ремонте (54 000 рублей), а самая низкая - в сельском хозяйстве (37 000 рублей).

Кроме низких заработков, мигранты также сталкиваются с потерей части своих заработанных средств при отправке их на родину из-за конвертации по местному курсу страны получателя.

Тенденция к переориентации трудовых мигрантов на другие страны усиливается, не только из-за слабеющего рубля, но и из-за информационных кампаний, которые "утрированно" освещают проблемы мигрантов в России. Некоторые страны, такие как Таджикистан, уже предлагают своим гражданам новые места для заработка, такие как Южная Корея или Великобритания.

Однако, эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов полагает, что не все мигранты приезжают в Россию исключительно для заработка. Многие из них хотят начать новую жизнь.

Ожидается, что отток трудовых мигрантов не превысит 10% от текущего числа работающих в России. Интенсивность оттока будет зависеть от того, как российские работодатели мотивируют иностранных сотрудников. Дефицит рабочей силы может наблюдаться в сфере строительства, так как цены на жилье могут вырасти при сохранении уровня зарплат. В то же время, в сельском хозяйстве и общепите отток маловероятен, так как в этих отраслях возможно как минимум прокормиться.

По мнению Юрия Московского, директора проектов фонда "Добрососедство", Россия становится менее привлекательной для иностр

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #новости #экономика #рубль #рубль падает #узбекистан #headhunter #superjob #таджикистан #эмигранты
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
18
Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
25
Уникальный российский танк «Терминатор-2», видимо, был уничтожен беспилотниками
37
Пилот Су-35С получил звезду Героя России за сбитие в одном бою штурмовика и двух вертолетов ВСУ
9
Гражданин Польши, служивший в ФРГ, хочет устроиться на работу в ЧВК Вагнер
9
«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО
5
Россия поразила тоннель в Закарпатье, по которому перебрасывалась западная техника
5
В Сети появились кадры работы российской досмотровой группы на борту судна-нарушителя в Чёрном море
2
Кадры раскрытия крыльев планирующих версий авиабомб ФАБ-500 появились в Сети
+
ВС РФ засекли и уничтожили украинскую батарею ЗРК C-300 — видео
3
Польша посылает сигнал Беларуси с помощью крупнейшего военного парада за последние десятилетия
4
MSI выпустила GeForce RTX 4060 Ventus 2X White в белом цвете
4
Политик Барака: США сделают Зеленского козлом отпущения из-за разгрома ВСУ
3
Китайские аналитики объясняют, почему Россия избегала мгновенной контратаки
2
The Telegraph: Украине нужны не F-16, а те ракеты, которые используются благодаря им
+
Энтузиаст создал ПК в виде космического корабля, используя тематику Starfield
+
МИД Алжира напомнил ECOWAS о событиях в Ливии и призвал Запад "учиться на ошибках"
+
Производство суперсовременных истребителей Су-57 в России будет наращиваться
22
Radeon HD 7850 за 2000 рублей запустила современные игры с высоким FPS — Cyberpunk 2077 "летает"
9
UnHerd: Леопарды уничтожают «Корнетами» российские охотники за танками
+

Популярные статьи

США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
54
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
33
Российские многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
1
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
7
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
22
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
11
Краткий обзор Atlas Fallen - унылый геймплей и отвратительная оптимизация игры
9
Разблокировка скрытых функций смартфонов iOS и Android с использованием секретных кодов
+
Боевой расчет ПВО России сбил "ракету-монстр", модифицированную Киевом для удара по Крымскому мосту
+
Итоги гоночного уик-энда 12-13 августа
+

Сейчас обсуждают

Arslan Nosonov
23:59
Порвем мы всех красиво! Уух, египетская сила!
Су-57 действуют на Украине в интегрирации с боевыми дронами С-70 «Охотник»
Arslan Nosonov
23:59
Встраивание
Су-57 действуют на Украине в интегрирации с боевыми дронами С-70 «Охотник»
Александр Жерносек
23:57
Да , смешно... фанат китайского хлаоми ,поко-кака??? )))
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
Александр Жерносек
23:55
Завидуйте молча ) Я б на HUAWEI сидел но нет полностью рабочих Google Services теперь ,а без них по работе ни как. Пришлось с Huawei Mate 20 pro перейти на Samsung.. как раз взял на пробу Fold2 и оче...
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
salexa
23:44
да ты чё куда в нигер что-ли,ещё раз у краины НЕ Хватит людских рурсов,кто останется жив проклинёт зелю,так-то
Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
Александр Колодин
23:44
Украинские гибнут за свою землю, а вот за что гибнут россияне большой вопрос? За благополучие чиновников и капиталистов? За новые дворцы Путина и ротенберга?
Посёлок Урожайное взят ВСУ
N1ghtwish
23:43
Я уж грешным делом подумал, что АМуДе что-то годное сделала, а нет, опять очередное говно. Вместо того, чтобы фиксить косяки с утечками видеопамяти, занимаются какой-то хepней.
Будущий графический драйвер RADV может многократно ускорить видеокарты AMD в трассировке лучей
salexa
23:42
400 000 ,конечно пук,если ты был в их числе,
Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
N1ghtwish
23:41
Google translate он такой.
Будущий графический драйвер RADV может многократно ускорить видеокарты AMD в трассировке лучей
Дмитрий
23:31
Кто бы сомневался. в больших городах. раньше везде разворачивали. теперь можно и вовсе не ждать 5ж один мегабит в обед от самого быстрого провайдера это надолго. Всёравно для отечественного 5ж...
В больших городах РФ развернут сети 5G и начнут коммерческое использование 6G к 2035 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем