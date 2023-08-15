Однако, эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов полагает, что не все мигранты приезжают в Россию исключительно для заработка

Ослабление российского рубля может привести к массовому уходу трудовых мигрантов из страны, утверждает глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов. Исследование проведенное среди представителей узбекской диаспоры показало, что половина из них рассмотрит возможность уехать из России из-за роста курса доллара.

Начиная с июня, рубль продолжает слабеть по отношению к основным иностранным валютам. Это привело к тому, что на Мосбирже доллар впервые с марта превысил отметку в 101 рубль, а евро достигло отметки в 110 рублей. За всё время с начала года, реальный эффективный курс рубля снизился на 26,4%. В первые семь месяцев года, рубль потерял 27,5% к доллару и 29,9% к евро. Однако, после заявления Банка России о внеочередном заседании, проведенном 15 августа, рубль начал укрепляться.

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По мнению Исмаилова, рост курса доллара приводит к снижению заработков иностранных работников в России, что делает их весьма сопоставимыми с доходами на родине. Он предполагает, что основной отток мигрантов может произойти из наименее оплачиваемых сфер, таких как ритейл, общепит, клининг, кейтеринг, курьерская доставка, сельское хозяйство и других.

Организации HeadHunter и SuperJob затруднились оценить среднюю заработную плату вакансий, предназначенных для мигрантов. Однако, по данным исследования экспертов из МГУ и «Федерации мигрантов России», в 2021 году средняя зарплата трудовых мигрантов составляла 47 100 рублей в месяц. Самая высокая зарплата была зафиксирована у мигрантов, занятых в строительстве и ремонте (54 000 рублей), а самая низкая - в сельском хозяйстве (37 000 рублей).

Кроме низких заработков, мигранты также сталкиваются с потерей части своих заработанных средств при отправке их на родину из-за конвертации по местному курсу страны получателя.

Тенденция к переориентации трудовых мигрантов на другие страны усиливается, не только из-за слабеющего рубля, но и из-за информационных кампаний, которые "утрированно" освещают проблемы мигрантов в России. Некоторые страны, такие как Таджикистан, уже предлагают своим гражданам новые места для заработка, такие как Южная Корея или Великобритания.

Однако, эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов полагает, что не все мигранты приезжают в Россию исключительно для заработка. Многие из них хотят начать новую жизнь.

Ожидается, что отток трудовых мигрантов не превысит 10% от текущего числа работающих в России. Интенсивность оттока будет зависеть от того, как российские работодатели мотивируют иностранных сотрудников. Дефицит рабочей силы может наблюдаться в сфере строительства, так как цены на жилье могут вырасти при сохранении уровня зарплат. В то же время, в сельском хозяйстве и общепите отток маловероятен, так как в этих отраслях возможно как минимум прокормиться.

По мнению Юрия Московского, директора проектов фонда "Добрососедство", Россия становится менее привлекательной для иностр