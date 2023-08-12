Однако для сопровождения танкеров нужны ледоколы

Российские танкеры, которые когда-то поставляли нефть европейским покупателям, сегодня выбирают смелый и экономичный путь через замерзающий Северный Ледовитый океан, как сообщает издание OilPrice. Это решение не только сокращает время доставки до Азии на 30% по сравнению с проходом через Суэцкий канал, но и предоставляет России и Китаю значительные экономические и политические преимущества.События последних лет, такие как санкции Запада и решение Европы отказаться от российской нефти и газа, подтолкнули Москву в поисках альтернативных маршрутов поставок. Контейнеровоз Ever Given, который блокировал Суэцкий канал в марте 2021 года, стал последней катастрофой, которая подтвердила значимость и надежность Северного морского пути.



«Дышите на полную грудь: экологическая и экономическая альтернатива» так можно охарактеризовать Северный морской путь. Сокращение времени в пути не только снижает расходы на топливо, но и обеспечивает экологическую выгоду, что невозможно не ценить в наши дни, когда климатические вызовы становятся все более насущными.



Однако, Северный морской путь не лишен определенных рисков. Россия уже начала увеличивать свой ледовый флот для преодоления сложностей, связанных с этим маршрутом. Но поклонники Северного морского пути уверены, что его преимущества перевешивают возможные сложности. Кроме того, Москва видит перспективы в предоставлении собственных ледоколов для обеспечения безопасности судоходства. Это поможет ей укрепить свое влияние в регионе и контролировать международную торговлю.



Поиски новых маршрутов не останавливаются только на России. Япония, Южная Корея и другие страны также имеют заинтересованность в использовании Северного морского пути. В результате, можно предсказать, что роль Пекина и Москвы в мировом судоходстве будет значительно усилена.



На конференции в Пекине в 2019 году президент России Владимир Путин подчеркнул важность связи Северного морского пути с инициативой «Один пояс один путь». Это означает, что перед Китаем открывается возможность использования этого короткого и надежного маршрута для доставки товаров в Европу.

Северный морской путь не только изменяет ландшафт торговли нефтью, но и становится ключевым элементом геополитической игры между Россией и Китаем. Обе страны готовы использовать этот путь для укрепления своего влияния и расширения своих экономических границ. В то время, как Европа отвергает российские поставки, Китай и Россия стремительно движутся вперед, открывая новые возможности в мировой торговле.