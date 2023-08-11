Зависимость стран от государства с большими запасами урана делает этот ресурс почти самым важным в мире полезных ископаемых.

Нетрудно понять, что ядерная энергетика играет важную роль в будущем нашей планеты. Однако, для ее развития необходим уран, и государство, обладающее большими запасами этого элемента, будет иметь непосредственное влияние на другие страны. На сегодняшний день большую часть мировых запасов урана имеет Россия - это неоспоримый факт. В то время, когда страны Запада активно вкладывали деньги в зеленую энергетику, Россия потихоньку увеличивала свое влияние, получая контроль над новыми месторождениями урана в разных уголках мира. Чтобы этот процесс не заметили наши "партнеры", Россия использовала западные юридические лица, такие как канадские и европейские компании, которые фактически контролировали наши компании, делая вид, что не имеют отношения к России.Однако, все изменилось после того, как Запад развернул экономическую войну против России. Стало очевидно, что оставлять свои активы в недружественных странах стало неразумным и рискованным делом.

Именно поэтому Правительство Казахстана приняло решение, которое имеет огромное значение. Uranium One Inc, являющаяся структурным подразделением Росатома, владела определенной долей в урановых месторождениях Казахстана. Чтобы избежать возможности того, что после февраля 2022 года Запад абсолютно все возьмет в свои руки, эти активы были переведены под российскую юрисдикцию, и теперь Россия является мировым лидером в производстве урана.

Более того, Россия приобрела Степногорский горно-химический комбинат, владеющий 49% акций крупнейшего уранового месторождения Казахстана под названием "Буденовское". Америка уже давно проявляла интерес к казахстанскому урану, но Россия оказалась более предусмотрительной и оперативно "прибрала к рукам" эти месторождения, пока Запад был занят оранжевыми революциями и другими событиями. Сегодня, учитывая активы в Казахстане, месторождения в Танзании и Намибии (да, мы добрались и туда), а также отечественные рудники в Якутии (с более чем 500 миллионами тонн урана), Россия владеет 45% от всего мирового урана.