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gotreksson За пост начислено вознаграждение
Москва перекрыла полякам возможность заправляться дешевым российским бензином
Больше нельзя будет пересекать границу, заправлять полный бак и тут же уезжать обратно и продавать российский бензин в разы дороже

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Наконец-то, Россия сменила свою политику по отношению к Польше - раньше мы без ограничений продавали польским партнерам дешевый газ, нефть, лес, и они, кажется, так привыкли к нашим подаркам, что решили, что это будет всегда. Конечно, вначале все так и было. Варшава стала раздувать русофобию, самоутверждаться как самая сильная европейская страна и даже угрожать Москве, притом при этом великолепно зарабатывая на российском бензине благодаря своему выгодному географическому положению. И вот как эта схема работала: польские машинки приезжали в Мамоново, Калининградская область, чтобы заправить полные баки бензином и сразу же отправляться в Польшу, чтобы успеть за день сделать 5-6 рейсов. Вначале это делали частные лица, но потом крупные транспортные компании тоже включились в этот бизнес. Они нанимали водителей, чтобы на машинах компании возить бензин. В Польше топливо сливалось в цистерны, чтобы потом вернуться за новой партией.

Эту схему назвали "муравьиной", потому что несколько сотен автомобилей были задействованы. Бензин перетекал из России в Польшу круглосуточно, а поляки на этом неплохо зарабатывали. Подумайте сами: в Мамоново бензин стоил 56 рублей за литр, а в польском Бранево он продавался по 145 рублей. Несколько сотен бензовозов приносили своим компаниям миллиарды злотых ежемесячно! Россия долго закрывала глаза на этот польский бизнес. Во-первых, они были нашими соседями, а во-вторых, мы импортировали польские товары. Но, как только паромная переправа в Ленинградской области была модернизирована и начала перевозить больше транспорта в Калининградскую область, польский импорт уже не был так критичен для нас, и Россия решила закрыть "бензиновый вентиль" для Польши. Теперь, чтобы приехать в Россию, нужно получить электронную визу стоимостью 52 доллара, и можно въехать всего один раз.

Представьте только: выезжает в "Пассате" полный бак бензина (60 литров). Теперь, с учетом затрат на визу, бензин для поляков обходится уже в 90 рублей. К тому же нужно еще заплатить водителям, обслужить автомобиль. Таким образом, прибыль компаний сократилась в два раза. А если хочется приехать второй раз, значит, нужно покупать визу снова. Только на этой "муравьиной" схеме польские граждане имели 2 млрд долларов ежегодной прибыли.

Пока Россия приняла умеренные меры против Польши, перекрыв спекулятивный канал с бензином и ограничив въезд польским фурам. Но у Москвы еще остается много козырей в рукаве, так что Варшаве, возможно, стоит задуматься о своей русофобии и имперских амбициях.

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#россия #польша #топливо #бензин #рубли #калининградская область #русофобия #водитель #ленинградская область #мамоново
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