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Пригожин вышел на связь и рассказал о поддержке мятежников в Нигере
"Мы продолжаем выполнять свои военные обязанности на территории Африки и в подготовительных центрах Белоруссии" - Пригожин не дремлет

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Жизнь "музыкантов" Пригожина никогда не оставляет равнодушными западных обозревателей. Куда же путь "оркестра" - в Варшаву, Африку? Наконец, сам Пригожин рассказал все, чего так боялись в Европе и на Западе.

"Мы продолжаем выполнять свои военные обязанности на территории Африки и в подготовительных центрах Белоруссии," - заявил Евгений Викторович, окончательно положив конец слухам и спекуляциям.

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Но это не успокоило Запад. Опасения только возросли, когда Пригожин объявил, что его подразделение будет выполнять задачи, "контур которых уже отчётливо прорисовывается", и все это будет сделано во имя величия России.

Варшава и её союзники почувствовали тревогу. Они уже предполагают, что все, что происходило с "вагнеровцами" последние месяцы, было запланировано в кремлевских кабинетах. Цель - передислоцировать "оркестр" в Белоруссию, чтобы препятствовать вторжению поляков и других аппонентов России.

Президент Польши Анджей Дуда даже заявил, что за всеми действиями "оркестрантов" стоит Кремль, а Пригожина и его людей направляют указания Путин. Хотя это звучит как шизоидальный бред, в Варшаве в это верят с искренностью.

В это время в Саудовской Аравии представители 40 стран обсуждали возможность мирного урегулирования конфликта, но Россию приглашать на саммит не стали. Мария Захарова призвала урегулировать ситуацию "на земле" с участием России, отметив, что иначе это выглядит абсурдно. Она также отметила, что спровоцировать конфликт было делом Вашингтона, а не Москвы.

Однако китайские обозреватели считают, что конфликт на территории страны "У" - это противостояние между Россией и Западом. Для них санкции Запада могут привести к глобальной экономической катастрофе. Они призывают решать конфликт за столом переговоров, но Запад готов закончить его на поле брани.

Тем временем "оркестр" Пригожина продолжает играть. Генерал Салифу Моди обратился к Пригожину с просьбой помочь удержать власть в Нигере, и уже на следующий день Пригожин открыл представительство в этой стране. Власти Нигера не одобрили решения Запада о вторжении, подтверждая свою лояльность к России. Однако, есть и террористы, которые атакуют "оркестр" на границе Мали и Нигера. Новые власти Нигера вынуждены были закрыть воздушное пространство страны.

Очевидно, что "оркестр" Пригожина следует указаниям из Кремля. Если Путин даст приказ, они выполнят его без колебаний. Ведь Пригожин говорил: "Родину люблю, Путина слушаюсь…".

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