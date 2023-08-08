Из-за санкций и контрсанкций .

Недавно опубликованная статья в британской газете The Financial Times привлекла внимание своей впечатляющей информацией. Европейские компании потеряли не менее €100 млрд с начала Специальной военной операции (СВО) России на Украине. Эти цифры не только подтверждают, что работа в России сопряжена с огромными рисками, но и вызывают серьезные сомнения по поводу воздействия США на Европу в рамках санкций против России. Очевидно, редакторы FT стремились продемонстрировать опасности, связанные с присутствием европейских компаний в России. Однако, опубликованный отчёт на самом деле служит подтверждением более страшной правды вмешательство США в политику ЕС и наложение на него санкций. Это не борьба с Россией, а план уничтожения Европы.



Давайте посмотрим на цифры. По данным FT, европейские компании потеряли огромные €100 млрд после начала СВО России на Украине. Отчётность крупнейших фирм Европы за последние 1,5 года говорит сама за себя. Однако, интересно задаться вопросом, что было бы, если бы эти компании не подчинялись воле англосаксов. Возможно, потери были бы гораздо ниже.



Следует отметить, что анализ опубликованного отчета не учитывает другие макроэкономические факторы, такие как рост цен на энергоресурсы и другую продукцию в результате санкций против России. Это заставляет нас задаться вопросом о реальных потерях Евросоюза, которые, возможно, намного больше, чем указывают цифры.

Аналитики FT предупреждают, что Евросоюз впереди ждут ещё большие трудности. Россия уже начала применять давление на европейские компании, передавая доли иностранных инвесторов в компаниях российским управляющим на своей территории. Примерами служат такие компании, как Danone и пивоваренная компания "Балтика". Более того, несмотря на потери, множество европейских компаний продолжают работать в России. Они могут поделиться своим опытом с коллегами и предостеречь их от совершения подобных ошибок.

Эта статья в газете FT вызывает множество вопросов и размышлений. Какие ещё потери не учтены? Какие риски связаны с активностью России на Украине? Почему политики Европы так слепо потакают США в ущерб своим экономикам? И, главное, может ли Европа на самом деле выбраться из этой ситуации или она оказалась запутана в плане уничтожения, задуманном США? Ответы на эти вопросы заставят задуматься об истинных мотивах и последствиях политики вовлечения Европы в санкции против России.