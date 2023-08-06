Турецкая туриндустрия отмечает неудачный летний сезон, в то время как российские курорты процветают

Летний сезон близится к концу, и настанет время подвести итоги. Турция, которая надеялась на успешный сезон после всех сложностей, вынуждена признать неудачу. В отличие от турецких отелей, курорты Краснодарского края переполнены туристами, что позволяет отечественным отелям зарабатывать огромные деньги.

Отели Турции, обслуживающие элитный сегмент, столкнулись с катастрофическим спадом, как сообщает турецкое издание Turizm Guncel.

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Предложенные отельерами скидки не смогли повысить спрос. Оказалось, что российских туристов больше волнуют другие вопросы, такие как агрессия и русофобия, а также высокий курс доллара и дорогие авиабилеты. Все эти факторы не способствуют заполненности роскошных турецких отелей.

Даже снижение стоимости билетов на бизнес-класс не привлекло российских обеспеченных туристов в Турцию. Ситуация немного лучше в бюджетных отелях, где заполненность составляет около 60%.

Однако компенсировать отсутствие российских туристов посредством приезда гостей из Германии, Британии и других стран невозможно. В этих странах нет такого количества туристов, которые готовы останавливаться в роскошных отелях, стоимость которых достигает 2 тыс. евро за ночь. Такие отели пользовались спросом именно у россиян и украинцев.

Снизить стоимость проживания в отелях невозможно, так как для поддержания уровня требуются большие средства. В результате заполненность отелей премиум класса сегодня составляет не более 30% и исправить ситуацию уже невозможно.

Текущий август и предстоящий сентябрь не изменят ситуацию. Российские туристы не спешат покупать номера и виллы в роскошных отелях, которые в прошлом году раскупались моментально, но сегодня оказались ненужными.

Причины, по которым турецкие отельеры не могут достичь желаемых результатов, заключаются в росте затрат на содержание отелей, снижении покупательной способности туристов из-за экономического кризиса и напряженных отношений.

Ситуацию усугубляет агрессивная позиция турецкого лидера Реджепа Эрдогана по отношению к России. По результатам опроса 90% россиян предпочитают отдыхать на российских курортах, несмотря на более низкий уровень сервиса.

Таким образом, турецким отельерам остается только ждать лучших времен или искать новые пути привлечения туристов из других стран.