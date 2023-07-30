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gotreksson За пост начислено вознаграждение
Дан старт отправке первой линии завода Арктик СПГ 2
Этот масштабный объект теперь стал самым грандиозным плавучим сооружением в мире, а его размер сравнивается с высотой многоэтажного дома.

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Завод Арктик СПГ 2 стал ярким примером того, как наши российские компании смогли преодолеть все преграды и сохранить свои высокотехнологичные разработки.

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А ведь строительство этой линии требовало огромного вложения — 150 миллиардов рублей. Она была построена с использованием модульной схемы на Кольской верфи, где специализируются на создании сооружений для сжижения газа. Именно на этой верфи создаются объекты, которые будут транспортироваться по морю на полуостров Гыдан.

Теперь все пути ведут на Гыдан! Именно на этом полуострове будет добываться сжиженный газ с месторождения Утреннее, которое станет ресурсной базой для завода Арктик СПГ 2. Рядом со строящимся заводом уже возводятся порты и терминалы для отгрузки газа.

И наконец, главное событие — отправка первой технологической линии на Гыдан. Корабль с этой громадной конструкцией доставит ее к месту назначения уже 10 августа. А к концу года линия будет введена в эксплуатацию и начнет производство сжиженного газа. Ожидается, что при помощи этой линии компания НОВАТЭК сможет производить 6,6 миллионов тонн газа.

Но это еще не все. На кольской верфи уже идет завершающий этап строительства второй технологической линии, не менее впечатляющей по своим размерам и мощности. Предполагается, что запуск второй линии будет осуществлен в 2024 году, при условии, что она будет готова на 81%.

В конечном итоге, завод Арктик СПГ 2 станет величайшим предприятием в России, способным производить 19,8 миллионов тонн сжиженного газа. Объем этого газа планируется экспортировать азиатским и европейским потребителям на наших собственных газовозах.

Мы можем гордиться тем, что наша страна развивает такие технологии и справляется с глобальными вызовами. Новый завод Арктик СПГ 2 — это не просто предприятие, это настоящее чудо инженерии и смелости, способное одержать победу над любыми преградами.

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Евгений Сом
10:28
Ну если нубяра тупой то поэтому и взял )))))))))) Ты посмотри на TDP нубяра тупой, если их сравнять то 7800X3D который и так рвет 13900K в играх порвет вообще по полной. Сравнивать с 13900KS который ...
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Китя.
10:23
13900KS в CPU-Z в одно потоке почти штуку набивает. а ссаный 7800X3D макс 750 хех вот и вся разница.
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Евгений Сом
10:22
И что с этого? Атлоны 64 когда то работали намного ниже по частотам по сравнению с пнями 4 но были даже лучше них. 7800X3D дает лучшую производительност в играх + потребление у него куда ниже чем у 13...
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Aaa
10:21
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10:16
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