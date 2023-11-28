Китай пропагандирует мирное воссоединение с Тайванем, выступая против действий сепаратистов. Напряженность растет на фоне выборов на Тайване и твердой позиции Пекина.

Управление по делам Тайваня, представляющее Государственный совет Китая, изложило позицию КНР в отношении воссоединения с островом, подчеркнув приверженность мирным возможностям и решительно выступив против любой сепаратистской деятельности, способствующей независимости Тайваня. Отвечая на заявления Демократической прогрессивной партии Тайваня о возможных военных действиях со стороны Пекина, представитель заявил о непоколебимой позиции Китая в отношении любых действий, пропагандирующих независимость Тайваня. Они призвали островитян отказаться от идей независимости и способствовать мирным отношениям между обеими сторонами пролива.

С 1949 года официальные связи между Китайской Народной Республикой и Тайванем были разорваны из-за гражданской войны между силами Гоминьдана и Коммунистической партией Китая. Неофициальные контакты и деловые связи возобновились в конце 1980-х годов. Ситуация заметно обострилась после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, в результате чего Китай осудил этот визит как скрытую поддержку тайваньского сепаратизма, а затем провел масштабные военные учения. Выборы главы исполнительной власти Тайваня назначены на 13 января 2024 года