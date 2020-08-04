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Microsoft уже в этом месяце официально уберёт из магазина платную подписку на год, теперь пользователи наконец-то получат бесплатный онлайн к ежемесячным бесплатным играм; об этой новости сообщил Джефф Грабб, редактор сайта VentureBeat. Сейчас подписки на месяц стоят 9.99 долларов, что немного дороже той же подписки от Sony.

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Раннее об отмене Xbox Live Gold сообщил инсайдер Klobrille. Именно он раннее первым сообщил о покупке студии Obsidian компанией Microsoft.

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Конечно, как и многим пользователям, верится с трудом в такую щедрость от Microsoft , хотя многие думают, что компания будет предлагать другой свой сервис: Xbox Game Pass, хотя это предложение уже опровергли представители компаний. Раннее Microsoft убрала со своего официального сайта возможность оформить подписку на год Xbox Live Gold, но при этом месячные и трёхмесячные подписки всё ещё можно было купить, тогда многие пользователи посчитали, что, возможно, это ошибка, однако компания опровергла и это предположение. Но если все ожидания отмены платной подписки сбудутся, то это будет большим плюсом в копилку Microsoft и примером для SONY.

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Напомню, что раннее Microsoft одной из первых ввела платную подписку в онлайн на консоли. Позднее эту идею подхватила Sony, и Nintendo решила не быть в стороне. Возможно, что теперь Microsoft станет первой, кто пересмотрит необходимость платного онлайна. Надеюсь, SONY возьмёт пример и тоже отменит эту подписку и перестанет доить игроков. А что думаете вы по этому поводу, пойдёт ли Microsoft навстречу игрокам? Лично я с трудом верю в эту халяву.